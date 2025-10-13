فرماندار دشتی:مدیریت شهری نیازمند نگاه کارشناسی است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر دوشنبه در مراسم تکریم و معارفه شهردار خورموج با بیان اینکه قانون اساسی بر واگذاری امور به مردم و شوراها تأکید دارد، اظهار کرد: یکی از ظرفیتهای مهم نظام، شوراهای اسلامی شهر و روستا هستند که بستر تحقق حقوق شهروندی و مدیریت مردممحور را فراهم میکنند.
وی افزود: تجربه نشان داده است که هیچ برنامهای بدون اتکا به مردم و جلب حمایت آنان به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. آنچه در حوادث اخیر کشور موجب انسجام ملی شد، همین همراهی مردم بود که پشتوانه اصلی نظام به شمار میرود.
فرماندار دشتی با تأکید بر نقش شهرداریها در کسب رضایتمندی عمومی گفت: شهرداری تنها یک نهاد عمرانی نیست، بلکه در حوزههای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی نیز نقشآفرین است و میتواند در تقویت مشارکت مردمی مؤثر باشد.
مقاتلی ضمن تقدیر از شورای اسلامی شهر خورموج برای اعتماد به نیروهای جوان در مدیریت شهری، بیان کرد: واگذاری مسئولیت به مدیران جوان نشان از نگاه آیندهنگر و جسارت شورا دارد و این رویکرد شایسته حمایت است.
وی همچنین با قدردانی از زحمات مهندس کاشفی شهردار پیشین و مهندس بازیاری سرپرست شهرداری، انتصاب مهندس شریعتزاده را به عنوان شهردار جدید خورموج تبریک گفت و افزود: انتظار میرود شهردار جدید با بهرهگیری از خرد جمعی، نگاه کارشناسی و ظرفیتهای درونسازمانی، طرحهای نیمهتمام شهر را به سرانجام برساند و مسیر درآمدزایی پایدار را دنبال کند.
نماینده عالی دولت در شهرستان بیان کرد: مواردی کلی نظیر موضوع پسماند، طرح تفصیلی و جامع و همچنین بازآفرینی شهری نیز از مطالبات پیش رو از شهردار جدید است که انتظار است با همراهی اعضای محترم شورای اسلامی شهر خورموج نسبت به تحقق آنها اقداماتی صورت گیرد.
فرماندار دشتی با اشاره به اختصاص ۶۰ میلیارد تومان اعتبار تملک داراییها به شهرداری خورموج در سال ۱۴۰۴، تأکید کرد: این رقم میتواند بخش قابل توجهی از نیازهای شهری را برطرف کند، به شرط آنکه مدیریت بر پایه اولویتبندی و پرهیز از دوبارهکاری باشد.
وی با بیان اینکه دولت چهاردهم بر پایه وفاق ملی و همدلی استوار است، خاطرنشان کرد: آنچه امروز بیش از هر چیز ضرورت دارد، انسجام، هماهنگی و تلاش جمعی برای خدمت صادقانه به مردم است تا رضایتمندی عمومی حاصل شود و شرایط برای پیشبرد امور تسهیل شود.
