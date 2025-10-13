دیدگاه نخست وزیر پاکستان در نشست شرم الشیخ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، شهباز شریف نخست وزیر پاکستان امروز دوشنبه در نشست شرم الشیخ در خصوص غزه در سخنانی بدون اشاره به سابقه بدعهدی‌های مکرر اشغالگران صهیونیست در توافقات پیشین، ادعا کرد: امروز بزرگ‌ترین روز در تاریخ نوین است؛ زیرا صلح پس از تلاش‌های طاقت فرسا حاصل شد!

نخست وزیر پاکستان مدعی شد: ما دوباره رئیس جمهور ترامپ را برای جایزه صلح نوبل نامزد می‌کنیم! رئیس جمهور ترامپ بهترین نامزد جایزه صلح نوبل است زیرا او جان میلیون‌ها نفر را نجات داده است!

وی گفت: از برادر عزیزم شیخ تمیم که برای دستیابی به صلح در این منطقه سخت تلاش کرد، تشکر می‌کنم. از سران منطقه که در دستیابی به صلح نقش داشتند، تشکر می‌کنم.