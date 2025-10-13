به گزارش خبرنگار مهر، حسن بابا حسنی دوشنبه شب در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید این شهرستان با تأکید بر اهمیت حمایت از بخش خصوصی و سرمایهگذاران اظهار کرد: هدف اصلی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، پشتیبانی از فعالان اقتصادی و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی است تا روند توسعه شهرستان با سرعت بیشتری دنبال شود.
وی افزود: مجموعه فرمانداری و دستگاههای اجرایی شهرستان تلاش میکنند تا هیچ طرح اقتصادی بهدلیل موانع اداری متوقف نشود و با همافزایی میان نهادهای مرتبط، زمینه رشد تولید، اشتغالزایی و سرمایهگذاری پایدار در دیلم فراهم شود.
معاون برنامهریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری دیلم گفت: کارگروه بهصورت منظم و با حضور فعالان اقتصادی شهرستان برگزار، و مسائل و مشکلات احصاشده تا حصول نتیجه نهایی بهطور مستمر پیگیری خواهد شد.
در ادامه این نشست، مشکلات چند طرح سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصادی شهرستان مورد بررسی قرار گرفت که بخشی از آنها با تصمیمات اتخاذشده در جلسه مرتفع شد و سایر موارد که نیازمند پیگیریهای استانی و مکاتبات اداری بودند، در دستور کار قرار گرفتند.
نظر شما