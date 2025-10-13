  1. استانها
فرماندار دیلم: استانداردسازی رکن اساسی توسعه پایدار است

بوشهر- فرماندار دیلم گفت: استانداردسازی، رکن اساسی توسعه پایدار و تضمین حقوق مصرف‌کنندگان است.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کاظمی دوشنبه شب در دیدار با رئیس و کارکنان اداره استاندارد شهرستان دیلم ضمن تبریک هفته ملی استاندارد به مجموعه کارکنان این اداره، از تلاش‌های آنان در زمینه نظارت بر کیفیت کالاها و خدمات و صیانت از حقوق شهروندان قدردانی کرد.

فرماندار دیلم با تأکید بر نقش مؤثر استاندارد در رشد اقتصادی و توسعه صنعتی گفت: استانداردسازی، زیربنای توسعه پایدار و رکن اصلی ارتقای سلامت، ایمنی و اعتماد عمومی در جامعه است، بدون رعایت استانداردها، تحقق عدالت اقتصادی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ممکن نخواهد بود.

وی همچنین بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی با اداره استاندارد شهرستان دیلم تأکید کرد و افزود: هم‌افزایی میان دستگاه‌ها و گسترش فرهنگ استانداردسازی می‌تواند به بهبود کیفیت خدمات و تولیدات محلی و در نهایت ارتقای سطح رضایت‌مندی مردم منجر شود.

در پایان این دیدار، فرماندار دیلم از زحمات رئیس و پرسنل اداره استاندارد شهرستان دیلم قدردانی و بر استمرار همکاری‌ها در جهت ارتقای خدمات این حوزه تأکید کرد.

