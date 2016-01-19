۷۱ هزار تن کالای استاندارد از مرز مهران به عراق صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مددی ظهر سه شنبه در بازدید از واحدهای تولیدی شهرستان دهلران اظهار داشت: در مرز مهران، حوزه صنایع غذایی، شیمیایی، ساختمانی و میکروبیولوژی، پتانسیلها و توانمندیهای خوبی دارد که به فرآیند صدور کالا به کشور عراق در مرز بینالمللی این شهر نیز کمک شایانی میکند.
وی تاکید کرد: در ۹ ماهه نخست امسال تعداد ۵۸۵ پرونده تعیین ماهیت تشکیل شده و ۷۱ هزار تن کالای استاندارد نیز از مرز مهران صادر شده است.
مددی گفت: در ۹ ماهه نخست امسال ۲۷ پروانه کاربرد علامت استاندارد در استان صادر شده و در راستای انجام کنترل و بازرسی وسایل بازی در شهربازیها نیز تعداد ۸۰ وسیله کنترل و استانداردسازی شده است.
مدیر کل استاندارد استان عنوان کرد: رتبه اول در محور صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری و ارزیابی عملکرد در بین دستگاههای اجرایی در سال گذشته توسط این اداره کل کسب شد.
مددی با اشاره به وظایف کارگروه تخصصی استانداردسازی و ارتقای کیفیت کالا و خدمات گفت: تبیین راهبردها و اولویتهای نظام استانداردسازی و تنظیم سند چشمانداز توسعه کیفیت کالا و خدمات متناسب با شرایط و مزیتهای خاص استان جهت ارایه به شورا، بررسی موانع و مشکلات استانداردسازی و وضعیت اجرای استانداردهای اجباری و تشویقی محصولات استان و ارائه راهکارهای اجرایی از جمله وظایف این کارگروه است.
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