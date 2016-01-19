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۲۹ دی ۱۳۹۴، ۱۶:۰۰

مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان ایلام:

۷۱ هزار تن کالای استاندارد از مرز مهران به عراق صادر شد

۷۱ هزار تن کالای استاندارد از مرز مهران به عراق صادر شد

ایلام- مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان ایلام گفت: در ۹ ماه سال جاری، ۷۱ هزار تن کالای استاندارد از مرز مهران به عراق صادر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مددی ظهر سه شنبه در بازدید از واحدهای تولیدی شهرستان دهلران اظهار داشت: در مرز مهران، حوزه صنایع غذایی، شیمیایی، ساختمانی و میکروبیولوژی، پتانسیل‌ها و توانمندی‌های خوبی دارد که به فرآیند صدور کالا به کشور عراق در مرز بین‌المللی این شهر نیز کمک شایانی می‌کند.

وی تاکید کرد: در ۹ ماهه نخست امسال تعداد ۵۸۵ پرونده تعیین ماهیت تشکیل شده و ۷۱ هزار تن کالای استاندارد نیز از مرز مهران صادر شده است.

مددی  گفت: در ۹ ماهه نخست امسال ۲۷ پروانه کاربرد علامت استاندارد در استان صادر شده و در راستای انجام کنترل و بازرسی وسایل بازی در شهربازی‌ها نیز تعداد ۸۰ وسیله کنترل و استانداردسازی شده است.

مدیر کل استاندارد استان عنوان کرد: رتبه اول در محور صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری و ارزیابی عملکرد در بین دستگاه‌های اجرایی در سال گذشته توسط این اداره کل کسب شد.

مددی با اشاره به وظایف کارگروه تخصصی استانداردسازی و ارتقای کیفیت کالا و خدمات گفت: تبیین راهبردها و اولویت‌های نظام استانداردسازی و تنظیم سند چشم‌انداز توسعه کیفیت کالا و خدمات متناسب با شرایط و مزیت‌های خاص استان جهت ارایه به شورا، بررسی موانع و مشکلات استانداردسازی و وضعیت اجرای استانداردهای اجباری و تشویقی محصولات استان و ارائه راهکارهای اجرایی از جمله وظایف این کارگروه است.

کد مطلب 3028955

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