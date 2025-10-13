ارزش صادرات ایران در مقایسه با کره و تایوان بسیار پایین است

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم شیخ، معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت، عصر امروزدر نشست «بررسی ظرفیتهای قانونگذاری در حوزه صادرات غیرنفتی» که روز دوشنبه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۴ برگزار شد، ارزشآفرینی را محور اصلی سیاستگذاری برای توسعه صادرات غیرنفتی دانست و با اشاره به وضعیت فعلی صادرات ایران گفت: در حال حاضر ارزش هر تن صادرات ایران تنها به ۳۷۰ دلار میرسد، در حالی که کره با صادرات یک گوشی موبایل ۷۰ تا ۸۰ گرمی و تایوان با صادرات پردازنده، ارزش بسیار بالاتری نسبت به ما خلق میکنند.
شیخ ایجاد مشوقهای صادراتی را راهکار افزایش ارزش کالاهای صادراتی عنوان کرد و افزود: اگر حلقههای سیاستی به درستی تنظیم شوند و مشوقهای لازم فراهم شود، ارزش صادراتی محصولات ایران قابل افزایش خواهد بود.
وی به ظرفیتهای داخلی برای خلق ارزش اشاره کرد و گفت: به عنوان نمونه، در بخش پتروشیمی کالایی تولید و صادر میشود که پس از تبدیل به «کاتالیست» در کشتیها، ارزش آن به شکل چشمگیری افزایش پیدا میکند. همچنین در حوزه لوازم خانگی، محصولی با قیمت ۱۳۰۰ دلار به کانادا صادر شده است.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت تأکید کرد: اگر بتوانیم این گرهها را باز کنیم، بسیاری از چالشهای صادراتی ایران حل خواهد شد. بنابراین از نمایندگان مجلس انتظار میرود که ارزشآفرینی را به عنوان یک محور کلان در سیاستگذاریهای خود در نظر بگیرند.
