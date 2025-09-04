به گزارش خبرنگار مهر، کمیته ملی المپیک میزبان اردوی آمادهسازی تیم ملی نوجوانان کبدی است که برای حضور در المپیک آسیایی ۲۰۲۵ بحرین برگزار میشود و دو ورزشکار استان قم برای ششمین بار متوالی به این اردو دعوت شدند.
بر اساس اعلام فدراسیون کبدی، علی اسدپور و محمد وفایی، نمایندگان کبدی قم، با توجه به عملکرد موفق خود، بار دیگر به اردوی آمادهسازی تیم ملی نوجوانان فراخوانده شدند.
این مرحله از اردو تا ۱۶ شهریورماه ادامه خواهد داشت و در صورت جلب نظر کادر فنی، این دو ورزشکار شانس حضور در ترکیب نهایی تیم ملی را خواهند داشت.
دعوت مداوم نوجوانان قمی به اردوهای تیم ملی نشاندهنده سطح بالای آمادگی و استعدادهای ورزشی این استان در رشته کبدی است و میتواند زمینهساز موفقیتهای بیشتر در رقابتهای آسیایی و بینالمللی شود.
