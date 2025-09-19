دختران هندبالیست قمی در ترکیب تیم ملی جوانان

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله جدید اردوی تیم ملی جوانان هندبال بانوان کشورمان از ۲۹ شهریورماه آغاز شده و تا ۷ مهرماه به میزبانی تهران ادامه خواهد داشت.

هدف از برگزاری این اردو، آماده‌سازی ملی‌پوشان جهت حضور پرقدرت در رقابت‌های المپیک آسیایی است که امسال به میزبانی کشور بحرین برگزار می‌شود.

در این اردو سه بازیکن از استان قم حضور دارند که اسامی آن‌ها به شرح زیر است.

زهرا افشاری، تینا خوش‌نژاد و ریحانه حسینی که این سه ورزشکار جوان به عنوان نمایندگان قم در ترکیب تیم ملی جوانان، شانس حضور در میدان مهم آسیایی را به دست آورده‌اند.

دعوت از بازیکنان قمی به تیم ملی، در سال‌های اخیر نشان‌دهنده رشد و پیشرفت قابل توجه هندبال بانوان این استان است؛ رشته‌ای که با تلاش مربیان و سرمایه‌گذاری در رده‌های پایه، توانسته استعدادهای تازه‌ای را به سطح ملی معرفی کند.