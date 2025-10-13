به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، «محمد ناصر العاطفی»، وزیر دفاع یمن در پیامی، فرا رسیدن شصت و دومین سالروز پیروزی انقلاب باشکوه ۱۴ اکتبر یمن را به عبدالملک الحوثی، رهبر جنبش انصارالله تبریک گفت.
وی افزود: ما با تاکید مجدد بر مواضع خود در حمایت از فلسطین اعلام میکنیم که برادرانمان در فلسطین را رها نخواهیم کرد و تا آخرین نفس از آنها در مبارزه عادلانهشان حمایت خواهیم کرد.
وزیر دفاع یمن با اشاره به رویکرد آزادیبخش انقلاب ۱۴ اکتبر گفت: ما به قدرتهای استعماری و نوکران آنها در مورد هرگونه طرح یا تلاش برای دور زدن فرصتهای صلح عادلانه و جامع هشدار میدهیم.
نظر شما