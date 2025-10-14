به گزارش خبرگزاری مهر، رضا بهراملو با اشاره به کسب رتبه نخست کشوری در تولید سیب‌زمینی برای دومین سال پیاپی اظهار کرد: برنامه‌ریزی بلندمدت برای تبدیل همدان به قطب ماندگار ملی این محصول راهبردی ضرورت دارد.

وی افزود: کسب رتبه نخست کشوری در تولید سیب‌زمینی، اعتباری ملی برای همدان است و باید به سمتی برویم که این جایگاه برای نسل‌های آینده نیز حفظ شود، حتی اگر با چالش‌هایی از جمله کم‌آبی روبه‌رو شویم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی همدان با تأکید بر ضرورت نگاه راهبردی به بخش کشاورزی استان، خاطرنشان کرد: موفقیت‌های کنونی نتیجه همدلی و تلاش شبانه‌روزی همه کارکنان سازمان و کشاورزان نمونه است، اما حفظ این جایگاه نیازمند برنامه‌ریزی علمی، تعاونی‌های منسجم و تصمیمات بلندمدت است.

بهراملو یکی از راهکارهای تضمین آینده این محصول را ساختارمند شدن تعاونی‌ها عنوان کرد و خواستار تشکیل اتحادیه سراسری سیب‌زمینی استان همدان شد تا امور تولید، نگهداری و فروش با هماهنگی و وحدت رویه بیشتری انجام گیرد.

وی همچنین بر استفاده از دانش نخبگان و کشاورزان پیشرو تأکید کرد و گفت: در کنار محققان بخش آموزش و ترویج، حضور کشاورزان باتجربه ضروری است تا تلفیقی از دانش علمی و تجربه عملی شکل گیرد.

در بخش دیگری از سخنان خود، رئیس سازمان جهاد کشاورزی همدان به مشکلات موجود در حوزه نگهداری و ذخیره‌سازی سیب‌زمینی اشاره کرد و خواستار شفاف‌سازی هزینه‌های سردخانه‌ها و ثبت منظم اطلاعات تولید و فروش شد.

وی از تشکیل انجمن سردخانه‌داران استان خبر داد و افزود: باید قیمت خدمات سردخانه‌ها تعدیل شود تا فشار هزینه‌ها بر تولیدکننده کاهش یابد. ثبت دقیق ورود و خروج محصول نیز باید به صورت هفتگی در سامانه جامع انجام شود تا تصمیم‌گیری‌های بعدی علمی‌تر باشد و از ابهامات آماری جلوگیری گردد.

در پایان، بهراملو با اشاره به لزوم پژوهشی‌کردن فعالیت‌های تولیدی، خواستار اجرای طرح‌های تحقیقاتی قراردادی بر روی محصولات کم‌آب‌بر از جمله کدو شد تا تأثیر آن‌ها بر حاصلخیزی خاک و کاهش آفات به صورت علمی و عددی بررسی شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان عنوان کرد: همدان اکنون به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده سیب‌زمینی کشور در مسیر تثبیت این جایگاه قرار گرفته است؛ اما تحقق قطب ماندگار ملی سیب‌زمینی نیازمند هم‌افزایی دستگاه‌ها، حمایت مستمر از کشاورزان و توجه به پژوهش‌های کاربردی است تا این افتخار ملی برای سال‌های طولانی حفظ شود.