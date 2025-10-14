به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین جلسه کارگروه نظارت و ارزیابی ستاد راهبری طرح ملی حفظ قرآن کریم با حضور مرتضی خدمتکار رئیس کارگروه، رحیم قربانی، محمدتقی میرزاجانی، داوود تکفلاح، حوریه عقبایی و حججاسلام محمدرضا شفیعی و مجید رمضانی برگزار شد.
در این جلسه، پیش نویس دستورالعمل فعالیت مراکز شبانهروزی حفظ قرآن و شاخصهای ارزیابی و نظارت بر این مراکز مورد بررسی کارشناسی اعضا قرار گرفت. همچنین نظرات جمعی از مدیران مؤسسات مجری طرحهای شبانهروزی حفظ قرآن نیز در جلسه مطرح و مورد توجه قرار گرفت.
در پایان این جلسه مقرر شد نسخه نهایی دستورالعمل، با لحاظ تمامی نظرات و پیشنهادات اعضا، برای تصویب در جلسه آینده آماده شود. این جلسه در محل دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی برگزار شد.
نظر شما