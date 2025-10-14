  1. دین و اندیشه
  2. قرآن و عترت
۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۹:۲۶

بررسی دستورالعمل فعالیت مراکز شبانه‌روزی حفظ قرآن کریم

بررسی دستورالعمل فعالیت مراکز شبانه‌روزی حفظ قرآن کریم

چهارمین جلسه کارگروه نظارت و ارزیابی ستاد راهبری طرح ملی حفظ قرآن کریم در محل دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی برگزار و در آن پیش نویس دستورالعمل فعالیت مراکز شبانه‌روزی حفظ قرآن بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین جلسه کارگروه نظارت و ارزیابی ستاد راهبری طرح ملی حفظ قرآن کریم با حضور مرتضی خدمتکار رئیس کارگروه، رحیم قربانی، محمدتقی میرزاجانی، داوود تک‌فلاح، حوریه عقبایی و حجج‌اسلام محمدرضا شفیعی و مجید رمضانی برگزار شد.

در این جلسه، پیش نویس دستورالعمل فعالیت مراکز شبانه‌روزی حفظ قرآن و شاخص‌های ارزیابی و نظارت بر این مراکز مورد بررسی کارشناسی اعضا قرار گرفت. همچنین نظرات جمعی از مدیران مؤسسات مجری طرح‌های شبانه‌روزی حفظ قرآن نیز در جلسه مطرح و مورد توجه قرار گرفت.

در پایان این جلسه مقرر شد نسخه نهایی دستورالعمل، با لحاظ تمامی نظرات و پیشنهادات اعضا، برای تصویب در جلسه آینده آماده شود. این جلسه در محل دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی برگزار شد.

کد خبر 6621612
فاطمه علی آبادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها