یازدهمین پرتاب استارشیپ غول پیکر انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، طی این ماموریت موشک مذکور از مقر استاربیس متعلق به اسپیس ایکس واقع در جنوب تگزاس پرتاب شد که در کل یازدهمین تست پروازی در برنامه استارشیپ به حساب می‌آید. همچنین این آخرین پرتاب نسخه فعلی موشک غول پیکر است که به زودی با یک نسخه بزرگ‌تر جایگزین می‌شود.

دان هوت سخنگوی اسپیس ایکس طی پخش ویدئویی زنده پرتاب موشک و درحالیکه کارمندان مقر استاربیس تشویق می‌کردند، گفت: استاربیس بگذار همه بشنوند. عجب روزی!

اسپیس ایکس موشک مذکور را برای ارسال فضانوردان به ماموریت‌های فضایی طولانی و ساخت اقامتگاه در مریخ توسعه می‌دهد. این یکی از رویاهای قدیمی ایلان ماسک مدیر ارشد اجرایی شرکت است. ماسک قبلاً گفته بود دلیل اصلی تاسیس اسپیس ایکس در ۲۰۰۲ میلادی کمک به آن است که انسان‌ها در سیاره سرخ فروشگاه راه اندازی کنند.

البته ماه نیز دیگر هدف پرتاب استارشیپ است. ناسا این موشک را به عنوان نخستین فرودگر سرنشین دار برای برنامه آرتمیس انتخاب کرده که هدف آن ارسال فضانوردان به قمر زمین پس از گذر بیش از ۵۰ سال است. اگر همه چیز طبق برنامه پیش برود، استارشیپ طی ماموریت آرتمیس ۳ که قرار است در ۲۰۲۷ میلادی به فضا پرتاب شود، فضانوردان را در نزدیکی قطب جنوب ماه فرود خواهد آورد.