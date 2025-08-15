طراحی موشک استارشیپ پس از بارها شکست تغییر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، شرکت هواپیمایی ایلان ماسک اعلام کرد یکی از باله های فرود کلیدی که برای هدایت بوستر سوپر هوی به سمت زمین به کارمی رود، حذف خواهد شد. نسل جدید موشک مذکور شامل سه باله شبکه ای خواهد بود که قدرتمندتر و ۵۰ درصد بزرگتر از نسخه های پیشین هستند.

آخرین تلاش برای پرتاب و فرودآوردن بوستر سوپر هوی که در ماه می انجام شد، به شکست انجامید و روی زمین فرود نیامد بلکه در خلیج مکزیک سقوط کرد. اما بدنه اصلی موشک به اقیانوس هند رسید و سپس منفجر شد.

این شرکت در پست هایی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: باله‌های شبکه‌ای بازطراحی‌شده ۵۰ درصد بزرگ‌تر و قدرتمندتر هستند و تعداد آنها برای کنترل وسیله پرتاب از چهار به سه باله تغییر یافته‌ است. از این باله ها برای بلند کردن و گرفتن وسیله پرتاب استفاده خواهد شد که این امر با اضافه شدن یک نقطه گرفتن جدید و قرار گرفتن در موقعیت پایین‌تر روی بوستر برای تراز شدن با بازوهای گرفتن برج امکان‌پذیر شده است.

پرتاب آتی استارشیپ احتمالا در روزهای آینده انجام می شود. در اوایل ماه جاری ماسک در پستی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد اسپیس ایکس در حال پیگیری برای پرتاب استارشیپ در اواسط ماه آگوست است.