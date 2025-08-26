  1. دانش و فناوری
دومین شانس پرتاب استارشیپ از دست رفت

دومین شانس پرتاب استارشیپ از دست رفت

شرکت اسپیس ایکس دهمین پرتاب آزمایشی ابر موشک استارشیپ را دیروز برای دومین بار متوالی لغو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، این شرکت نخست تصمیم داشت دهمین پرتاب استارشیپ را یک شنبه شب به وقت آمریکا از مقر استاربیس در جنوب تگزاس انجام دهد. بازه پرتاب از ساعت ۲۳:۳۰ به وقت گرینویچ همان روز آغاز می‌شد اما به دلیل مشکلی در سیستم‌های زمینی این عملیات لغو شد.

شرکت روز دوشنبه دوباره سعی کرد در همان بازه زمانی پرتاب را انجام دهد اما دوباره مجبور به لغو مأموریت شد زیرا ابرهای سندان شکل منطقه را ترک نکردند. این نوع ابرها خطر غیرقابل قبولی از رعد و برق دارند که ممکن بود پرتاب را در همان ابتدا متوقف کند.

ایلان ماسک در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: پرتاب امشب به دلیل ابرهای سندانی شکل (ریسک رعد و برق) لغو شد.

فرصت احتمالی آتی برای پرتاب استارشیپ بازه امشب و درباره زمانی است که از ۲۳:۳۰ دقیقه گرینویچ آغاز می‌شود.

شیوا سعیدی

