دهمین پرتاب استارشیپ لغو شد؛ توانایی موشک بزرگ زیرسوال رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای اف پی، این اتفاق جدیدترین مانع برای پروژه عظیم ایلان ماسک پس از چند شکست انفجاری متوالی است.

مشکلات اخیر باعث شده‌اند برخی ناظران درباره توانایی بزرگ‌ترین موشک جهان برای ارسال دوباره فضانوردان به ماه یا تحقق آرزوهای ماسک برای استقرار مریخ، دچار تردید شوند.

قرار بود این موشک دهمین پرواز خود را ساعت ۲۳:۳۰ به وقت گرینویچ از مقر شرکت در جنوب تگزاس آغاز کند اما حدود ۱۵ دقیقه قبل از پرتاب اسپیس ایکس این عملیات را لغو کرد که رویدادی معمول قبل از پرتاب های فضایی به حساب می آید. این شرکت فضایی بدون توضیح در ایکس نوشت: از انجام دهمین پرواز امروز استارشیپ خودداری کردیم تا زمان کافی برای رفع مشکلی در سیستم‌های زمینی داشته باشیم.

از سوی دیگر اسپیس ایکس تاریخ جدید پرتاب را اعلام نکرد اما شمارش معکوس در وب سایت شرکت حاکی از آن است که دوشنبه عصر به وقت آمریکا تلاشی دیگر برای پرتاب موشک انجام می شود.

این ماموریت یک ساعت برای انجام آزمایش هایی روی بوستر بالایی موشک قبل از آنکه بوستر پایینی در اقیانوس هند فرود بیاید، برنامه ریزی شده بود.