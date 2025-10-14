به گزارش خبرنگار مهر، سومین نشست از سلسله نشست‌های «بایسته‌های توسعه محلی در ایران» با محوریت تجربه چهارساله دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی در ۲۲ استان کشور با عنوان «تبارشناسی توسعه محلی در ایران» برگزار می‌شود.

محور نشست بررسی تجربه دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی وابسته به وزارت کشور است مدیران اجرایی و تسهیلگران محلی از چالش‌ها، دستاوردها و درس‌آموخته‌های خود در اجرای این طرح ملی خواهند گفت. همچنین نتایج یکی از پژوهش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس درباره این تجربه ارائه می‌شود.

گفت‌وگو درباره واقعیت‌های میدانی، ملاحظات نهادی و ظرفیت‌های توسعه محلی در ایران از دیگر برنامه‌های این نشست است.

لیلا باستانی ناظر و نماینده وقت وزارت کشور، نواب میرزایی مدیر اجرایی وقت در پروژه دفاتر تسهیل گری و توسعه محلی، مرتضی گنجی پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس و یاسین وهابی تسهیلگر و دبیر نشست نیز از سخنرانان هستند.

این نشست امروز سه شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۴ از ساعت ۱۵ الی ۱۷ همکاری انجمن جامعه‌شناسی ایران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مؤسسه کار و تأمین اجتماعی برگزار خواهد شد.