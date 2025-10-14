  1. دین و اندیشه
  2. علوم انسانی
۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۹:۵۳

دفاتر تسهیل‌گری از تجربه چهارساله در «توسعه محلی» می‌گویند

دفاتر تسهیل‌گری از تجربه چهارساله در «توسعه محلی» می‌گویند

سومین نشست از سلسله نشست‌های «بایسته‌های توسعه محلی در ایران» با محوریت تجربه چهارساله دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی در ۲۲ استان کشور برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سومین نشست از سلسله نشست‌های «بایسته‌های توسعه محلی در ایران» با محوریت تجربه چهارساله دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی در ۲۲ استان کشور با عنوان «تبارشناسی توسعه محلی در ایران» برگزار می‌شود.

محور نشست بررسی تجربه دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی وابسته به وزارت کشور است مدیران اجرایی و تسهیلگران محلی از چالش‌ها، دستاوردها و درس‌آموخته‌های خود در اجرای این طرح ملی خواهند گفت. همچنین نتایج یکی از پژوهش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس درباره این تجربه ارائه می‌شود.

گفت‌وگو درباره واقعیت‌های میدانی، ملاحظات نهادی و ظرفیت‌های توسعه محلی در ایران از دیگر برنامه‌های این نشست است.

لیلا باستانی ناظر و نماینده وقت وزارت کشور، نواب میرزایی مدیر اجرایی وقت در پروژه دفاتر تسهیل گری و توسعه محلی، مرتضی گنجی پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس و یاسین وهابی تسهیلگر و دبیر نشست نیز از سخنرانان هستند.

این نشست امروز سه شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۴ از ساعت ۱۵ الی ۱۷ همکاری انجمن جامعه‌شناسی ایران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مؤسسه کار و تأمین اجتماعی برگزار خواهد شد.

کد خبر 6621702
سیده فاطمه سادات کیایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها