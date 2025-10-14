۱۰۰ درصد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای(عمرانی) در مرکزی جذب شد

سعید ملااسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ۱۶ هزار میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) در سال مالی گذشته برای اجرا و تکمیل طرح‌های عمرانی در استان جذب ۸۸ و بکارگیری شد.



وی با اشاره به جذب ۱۰۰ درصدی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) در استان مرکزی، افزود: این اعتبارات برای اجرا و تکمیل ۱۸۰ طرح عمرانی توسط ۶۹ دستگاه استان جذب و بکار گیری شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی بیان کرد: این اعتبارات با هدف تقویت زیرساخت‌های اقتصادی، حمایت از طرح‌های اشتغال‌زا، بهبود خدمات عمومی و ارتقا رفاه اجتماعی در شهرستان‌های مختلف استان تخصیص یافته‌اند.

ملااسماعیلی با تاکید بر نقش مؤثر این اعتبارات در تحقق عدالت توسعه‌ای، اظهار داشت: با بهره‌گیری هدفمند از منابع استانی، می‌توان گام‌های مؤثری در جهت کاهش محرومیت، افزایش بهره‌وری و تقویت سرمایه‌گذاری برداشت.