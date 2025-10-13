به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ عیسی خدایی اظهار کرد: در پی اعلام یک مورد نزاع در یکی از پمپ‌بنزین‌های آشخانه، موضوع بلافاصله در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان سملقان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران در بررسی اولیه موفق به دستگیری دو متهم شدند که از آنان مقداری طلا کشف شد؛ بررسی‌ها نشان داد اموال مکشوفه مربوط به سرقت از یک منزل مسکونی در بجنورد است.

خدایی تصریح کرد: پس از هماهنگی با مقام قضائی و بازرسی از خودروی متهمان، مقدار ۸۰۰ گرم طلا و سه دستگاه تلفن همراه کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی سملقان در پایان بیان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.