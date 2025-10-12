به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله نورمفیدی عصر یکشنبه در دیدار با مدیرعامل شرکت گاز گلستان با تأکید بر اهمیت مدیریت مصرف انرژی، ضمن هشدار نسبت به افزایش ناگهانی قیمت حاملهای انرژی، گفت: افزایش یکباره قیمت بنزین، گاز، برق و آب پس از سالها ثبات، بدون تدبیر و برنامهریزی مناسب، قطعاً موجب نارضایتی مردم بهویژه طبقات آسیبپذیر خواهد شد.
وی افزود: برای کاهش فشارهای اقتصادی، ضروری است پیش از هر گونه تغییر قیمتی، فرهنگسازی گسترده و آموزش صحیح در زمینه مصرف بهینه انرژی انجام شود تا مردم به اهمیت حفاظت از این سرمایه ملی واقف شوند.
نماینده ولی فقیه در گلستان با اشاره به چالش مصرف بالای وسایل نقلیه در کشور گفت: یکی از مشکلات اساسی ما مصرف زیاد سوخت در خودروهاست که نیازمند بازنگری جدی در صنعت خودروسازی و اتخاذ تدابیر اساسی است.
وی تأکید کرد: مشکلات انرژی با تذکر و هشدار حل نمیشود، باید به صورت زیرساختی و ریشهای برنامهریزی و اقدام کرد تا مصرف بهینه و عدالت در استفاده از منابع انرژی محقق شود.
