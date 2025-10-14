معینی: صادرات فرش ماشینی کاشان افزایش یابد

مصطفی معینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرصت‌ها و پتانسیل‌های اقتصادی دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل اظهار کرد: یکی از مهمترین پتانسیل‌های این دو شهرستان تولید فرش ماشینی است که ظرفیت‌های توسعه اقتصادی منطقه را افزایش داده است.

وی با بیان اینکه بیش از ۷۵ درصد فرش ماشینی کشور در کاشان و آران و بیدگل تولید می‌شود، ابراز کرد: منطقه بزرگ کاشان شامل این دو شهرستان بزرگترین قطب تولید فرش ماشینی در کشور و دومین در سطح جهان است.

نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: فرش نماد اصالت و تمدن ایران است و از فعالان این صنعت چه در بخش فرش‌های دستی و چه فرش ماشینی حمایت کرد.

وی با اشاره به اینکه مشکلات فعالان این حوزه باید بررسی و در راستای حل آنها اقدام شود، خاطرنشان کرد: فعالان اقتصادی در جبهه مقابله و مبارزه با دسیسه‌های دشمن و همچنین تحریم‌ها نقش مؤثر و انکار نشدنی دارند.

معینی با بیان اینکه افزایش صادرات تولیدات فرش ماشینی باعث رونق تولید می‌شود، گفت: کشورهای همسایه بازار خوبی برای تولیدات فرش‌های ماشینی کاشان و آران و بیدگل است و مجلس از تمام ظرفیت‌های موجود حمایت می‌کند.