رژیم صهیونیستی در نبرد با حماس نتوانست پیروزی نظامی را از آن خود کند

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: نشست بین المللی «آینده غزه در پرتو طرح ترامپ» با حضور شیخ محمد الموعد، رئیس هیئت مشورتی شورای علمای فلسطین در لبنان، منصور براتی، پژوهشگر حوزه اسرائیل، محمد ابوعبید، خبرنگار العالم در غزه، محمد بیات، کارشناس و پژوهشگر خاورمیانه، حسین هوشمند، کارشناس مسائل آمریکا و محمد رضا مرادی، مدیرکل بین الملل و اخبار خارجی خبرگزاری مهر در سالن جلسات گروه رسانه‌ای مهر برگزار شد.

منصور براتی در این نشست گفت: برای تحلیل طرح صلح ترامپ ابتدا باید یک دوگانه‌ای را بین منطق و عقل ایرانی مبتنی بر منافع ملی ایران و منطق و عقل فلسطین ترسیم کنیم و تفکیکی بین این دو قائل بشویم؛ برخی از وجوه این دو عقل و این دو منطق می‌توانند با یکدیگر متفاوت و حتی متعارض باشند. اگرچه که قبول داریم همپوشانی زیادی هم با هم دارند. امتداد یافتن این طرح و اجرا شدنش به طور کامل در آینده مظاهری را رقم خواهد زد که در راستای منافع ایران نخواهد بود.

وی افزود: از منظر عقل و مبتنی بر منافع ملی ایران با اجرای این طرح وقفه‌ای که در توافق آبراهام به وجود آمده بود مجدداً از بین خواهد رفت. کشورهای عربی که فرایند عادی سازی روابط با اسرائیل را متوقف کرده بودند، دوباره شروع خواهند کرد، چون جنگ از بین می‌رود و در واقع مانع اصلی برداشته می‌شود و دیگر عامل ایدئولوژیک و مشروعیت زدایی وجود نخواهد داشت.

این پژوهشگر حوزه رژیم صهیونیستی ادامه داد: از منظر عقل فلسطین اگر بخواهیم به طرح ۲۰ ماده‌ای ترامپ نگاه کنیم برخی از بندهای این توافق نسبت به بندهایی که در توافقات قبلی یا پیش نویس توافق‌های قبلی وجود داشت به نفع فلسطینیان است و برخی به ضرر آن‌ها و بعضی به نفع اسرائیل. مسئله خلع سلاح به نفع صهیونیست‌ها است. خلع سلاح حماس مسئله بسیار مهمی است. رژیم صهیونیستی ضرباتی به جنبش حماس وارد کرد اما نتوانست پیروز نظامی باشد.

براتی مطرح کرد: بر اساس این طرح، جنگ تمام می‌شود و این به نفع فلسطین است؛ در طرح‌های قبلی صحبت از توافق موقت بود اما در طرح ترامپ پایان جنگ و آتش بس دائمی مطرح است. مسئله بعدی که به نفع فلسطینیان است این است که کوچ اجباری اهالی غزه از این منطقه در این طرح به آن اشاره نشده بلکه تصریح شده است که هیچکس لازم نیست از غزه خارج بشود در صورتی که برخی از سیاستمداران اسرائیلی به خصوص جناح راست افراطی به رهبری اسموتریچ این موضوع را دنبال می‌کردند که تعداد زیادی از اهالی غذا باید از این باریکه خارج بشوند. همچنین در این طرح آمده است که اسرائیل نباید نوار غزه را اشغال کند؛ حتی تلاش برای الحاق نوار غزه به اراضی اشغالی هم نباید انجام بشود که این اتفاق مثبت و به نفع ملت فلسطین است.