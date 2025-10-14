  1. استانها
تعمیرات خطوط انتقال گاز؛ بخشی از رشت امروز بدون گاز می‌ماند

رشت- شرکت گاز گیلان اعلام کرد: به‌دلیل انجام تعمیرات فنی، جریان گاز بخشی از مناطق شهر رشت امروز سه شنبه از ساعت ۱۴ تا ۱۹ قطع خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت گاز استان گیلان اعلام کرد: به منظور انجام تعمیرات خطوط انتقال و بهبود خدمات‌رسانی به مشترکان، جریان گاز در برخی مناطق شهر رشت از ساعت ۱۴ تا ۱۹ امروز دوشنبه ۲۲ مهر ماه قطع خواهد شد.

بر اساس اعلام شرکت گاز، مناطق تحت تأثیر این قطعی شامل بلوار شهدای گمنام، کوچه استقلال و کوچه ارغوان می‌باشد.

مسئولان شرکت گاز از مردم خواستند در زمان قطعی، از هرگونه دستکاری تجهیزات گازرسانی خودداری کنند تا ایمنی حفظ شده و عملیات تعمیرات بدون مشکل انجام شود.

مأموران شرکت گاز پس از اتمام تعمیرات، جریان گاز را مجدداً برقرار خواهند کرد.

