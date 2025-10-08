پیگیری گازرسانی به مناطق محروم شاهرود و تضمین سوخت واحدهای تولیدی

به گزارش خبرنگار مهر، حسن آصفری شامگاه چهارشنبه در دیدار با مدیر کل گاز استان سمنان و مدیر اداره گاز شاهرود، پیگیری گاز رسانی به مناطق خارتوران (بیارجمند) و طرود را مورد تاکید قرار داد و افزود: هماهنگی دستگاهی برای حفظ جریان پایدار گاز واحدهای تولیدی در زمستان نیز باید انجام شود.

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان شاهرود با اشاره به اینکه گاز رسانی به مناطق خارتوران بیارجمند و طرود در دست پیگیری باشد، گفت: کمک کنیم با پیگیری از طریق استاندار این پروژه را به سرانجام برسانیم.

آصفری خاطرنشان کرد: اتخاذ تدابیر لازم به منظور جلوگیری از قطعی گاز واحدهای تولیدی در فصل زمستان انجام شود.

وی با تأکید بر اینکه نگاه شرکت گاز در توسعه گازرسانی، نگاهی مثبت و متعالی است که بسیار ارزشمند و قابل تحسین است، ابراز کرد:

معاون استاندار سمنان و فرماندار شاهرود خاطرنشان کرد: با توجه به فرا رسیدن فصل سرما باید مدیریت خوبی در بحث مصرف سوخت داشته باشیم.