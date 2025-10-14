به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایبیسینیوز، وزارت بازرگانی چین از اعمال تحریم علیه پنج کشتیساز آمریکایی زیرمجموعه کارخانه کشتیسازی «هانوا اوشن» کره جنوبی خبر داد.
این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که در حال بررسی تحقیقات واشنگتن درباره سلطه فزاینده چین بر صنعت کشتیسازی جهان است. یافتههای این تحقیقات، نشان داد که قدرت چین در این صنعت، باری بر دوش کسبوکارهای آمریکایی است. نماینده تجاری آمریکا در آوریل ۲۰۲۴ این تحقیقات را آغاز کرد.
این تحریمها، که بلافاصله اجرایی میشود، سازمانها و افراد چینی را از هرگونه معامله، همکاری یا فعالیت مرتبط با این شرکتهای تابعه منع میکند. سهام شرکت هانوا اوشن پس از این اقدام چین بیش از هشت درصد سقوط کرد.
حملونقل دریایی بینالمللی و کشتیسازی بهتازگی به کانون مناقشات تجاری بین واشنگتن و پکن تبدیل شده است و طرفین هزینههای بندری جدیدی بر کشتیهای یکدیگر وضع کردهاند.
کارخانه هانوا در اواخر سال ۲۰۲۴ «فیلی شیپیارد» مستقر در پنسیلوانیا را به مبلغ ۱۰۰ میلیون دلار خریداری کرد. این شرکت در ماه اگوست اعلام کرد که در راستای حمایت از تلاشهای آمریکا برای بازسازی ظرفیت کشتیسازی رقابتی جهانی، قصد سرمایهگذاری پنج میلیارد دلاری در اسکلهها و بنادر جدید را دارد.
