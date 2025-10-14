افزایش قیمت نفت با امید به بهبود روابط آمریکا و چین

به گزارش خبرگزاری مهر، نقل از رویترز از سنگاپور، نشانه‌های اولیه از بهبود روابط تجاری میان آمریکا و چین موجب تقویت جو مثبت در بازارهای جهانی شد و نگرانی‌ها درباره افت تقاضای جهانی سوخت را کاهش داد؛ عاملی که به افزایش قیمت نفت در معاملات روز سه‌شنبه (۲۲ مهرماه) انجامید.

قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال تا ساعت ۴:۰۵ بامداد به‌وقت گرینویچ با ۲۲ سنت معادل ۰.۴ درصد رشد، به ۶۳ دلار و ۵۴ سنت در هر بشکه رسید. نفت خام دابلیوتی‌آی آمریکا (WTI) نیز با افزایش مشابه، ۵۹ دلار و ۷۱ سنت معامله شد. در نشست معاملاتی پیشین، برنت ۰.۹ درصد و WTI یک درصد افزایش یافته بودند.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، اعلام کرد دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری ایالات متحده، تعهد خود را برای دیدار با شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهوری چین، در کره جنوبی در ماه جاری میلادی حفظ کرده است. هدف این دیدار، کاهش تنش‌های ناشی از تهدیدهای تعرفه‌ای و کنترل صادرات عنوان شده است.

تحلیلگران مؤسسه ساکسو بانک در یادداشتی نوشتند که با تلطیف لحن واشنگتن و نشانه‌های تمایل به توافق، قیمت نفت پس از افت‌های اخیر تثبیت شده است. به‌طور سنتی، بهبود روابط میان دو اقتصاد بزرگ جهان سبب تقویت بازارهای نفت می‌شود، زیرا انتظار می‌رود رشد اقتصادی جهانی و در پی آن، تقاضای انرژی افزایش یابد.

با این حال، برخی تحولات از جمله تشدید محدودیت‌های صادراتی چین بر عناصر خاکی کمیاب و تهدید ترامپ به اعمال تعرفه‌های ۱۰۰ درصدی از اول نوامبر، همچنان سایه‌ای از تردید بر بازار ایجاد کرده است.

قیمت نفت هفته گذشته به پایین‌ترین سطح خود از اردیبهشت‌ماه رسید، اما نشانه‌های جدید از کاهش تنش‌ها باعث شده است فروش در بازار محدود شود. دنیل هاینز، تحلیلگر مؤسسه ANZ، تأکید کرد صنعت نفت همچنان درگیر ریسک‌های ژئوپلیتیک است و تصمیم چین برای وضع عوارض بر کشتی‌های آمریکایی باعث افزایش نرخ حمل‌ونقل شده است.

ترامپ در شبکه اجتماعی خود نوشت که احتمال دیدار با شی جین‌پینگ در حاشیه اجلاس همکاری اقتصادی آسیا–اقیانوسیه (APEC) هنوز قطعی نیست و ممکن است برگزار نشود.

در همین حال، اوپک در گزارش ماهانه جدید خود اعلام کرد که کمبود عرضه در بازار جهانی نفت تا سال ۲۰۲۶ کاهش خواهد یافت، چراکه ائتلاف اوپک‌پلاس در مسیر لغو تدریجی کاهش‌های داوطلبانه تولید حرکت می‌کند.