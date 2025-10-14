اسکندری: ۲۰۰ کیلوگرم گوشت فاسد در زاهدان معدوم شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا اسکندری صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: در راستای اجرای طرح نظارت بهداشتی بر مراکز عرضه فرآورده‌های خام دامی، کارشناسان واحد نظارت دامپزشکی این شهرستان موفق به کشف و جمع‌آوری مقدار ۲۰۰ کیلوگرم از انواع فرآورده‌های گوشتی شامل گوشت سفید و قرمز شدند.

رئیس اداره دامپزشکی زاهدان افزود: این فرآورده‌ها به دلیل انقضای تاریخ مصرف و نگهداری در شرایط دمایی نامناسب، فاقد کیفیت بهداشتی بوده و عرضه آن‌ها تهدیدی جدی برای سلامت عمومی جامعه محسوب می‌شد.

وی بیان کرد: محموله فاسد و غیرقابل مصرف پس از صورت‌برداری دقیق و با نظارت کامل کارشناسان دامپزشکی، جمع‌آوری و معدوم‌سازی شد.

وی همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی، مراتب را از طریق سامانه ۱۵۱۲ دامپزشکی اطلاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن پیگیری شود.