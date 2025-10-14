  1. استانها
۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۱۶

اسکندری: ۲۰۰ کیلوگرم گوشت فاسد در زاهدان معدوم شد

زاهدان - رئیس اداره دامپزشکی شهرستان زاهدان گفت: در پی بازرسی‌های بهداشتی مستمر از مراکز عرضه فرآورده‌های خام دامی ۲۰۰ کیلوگرم گوشت فاسد و تاریخ‌گذشته از سطح این شهرستان جمع‌آوری و معدوم شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا اسکندری صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: در راستای اجرای طرح نظارت بهداشتی بر مراکز عرضه فرآورده‌های خام دامی، کارشناسان واحد نظارت دامپزشکی این شهرستان موفق به کشف و جمع‌آوری مقدار ۲۰۰ کیلوگرم از انواع فرآورده‌های گوشتی شامل گوشت سفید و قرمز شدند.

رئیس اداره دامپزشکی زاهدان افزود: این فرآورده‌ها به دلیل انقضای تاریخ مصرف و نگهداری در شرایط دمایی نامناسب، فاقد کیفیت بهداشتی بوده و عرضه آن‌ها تهدیدی جدی برای سلامت عمومی جامعه محسوب می‌شد.

وی بیان کرد: محموله فاسد و غیرقابل مصرف پس از صورت‌برداری دقیق و با نظارت کامل کارشناسان دامپزشکی، جمع‌آوری و معدوم‌سازی شد.

وی همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی، مراتب را از طریق سامانه ۱۵۱۲ دامپزشکی اطلاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن پیگیری شود.

کد خبر 6621855

