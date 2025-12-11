وزیر تعاون: قانون مالیات برای رونق ورزش بانوان کارگر اصلاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد میدری پیش از ظهر پنجشنبه در مراسم اختتامیه المپیاد ورزشی کارگران استان سمنان با حضور اقشار مختلف ورزشکاران کارگر سراسر استان سمنان در شاهرود بیان کرد: روز گذشته نشستی با حضور رئیس جمهور ایران اسلامی برای بزرگداشت روز زن و مقام مادر که در آن به استعدادهای ورزشی بانوان کشورمان اشاره شد که بسیار قابل توجه است.

وی با بیان اینکه زنان ایران در سال گذشته ۳۳۵ بار در دنیا مدال گرفته‌اند و پرچم ایران را به اهتزاز درآورده‌اند، افزود: ما کسانی مانند خواهران منصوریان را داریم که به عنوان یک زن ایرانی دارنده بیشترین مدال طلا در یک رشته ورزشی در تمام دنیا هستند و حتی از مردها هم بیشتر، و خانم کوهنورد و پزشک ایرانی، تنها پزشک عضو کوهنوردان جهان است که ارتفاع هشت هزار متر را فتح کرده است و این نشان می‌دهد که هیچ قله‌ای برای زنان ایرانی غیر قابل فتح نیست.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه ورزش هم کمک کننده بار سنگینی است که زنان ما در منزل و کار دارند، ابراز کرد: ورزش می‌تواند مشکلات سمی که کار در منزل و واحدهای اقتصادی برای کارگران و به خصوص بانوان ایجاد کند، برطرف سازد.

میدری با بیان اینکه هر وقت زنان یک جامعه‌ای به یک مسئله روی بیاورند از جمله ورزش، مطمئن خواهیم بود که فرزندان بیشتری در این کشور، ورزشکار خواهند شد، تاکید کرد: ساختن نسل پویا و ورزشکار از برکات ورزش بانوان است.

وی با بیان اینکه ورزش کارگری زنان برای ما یک فریضه است، افزود: ما در مجموعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و در بدنه دولت حتماً از همه ظرفیت‌هایمان استفاده خواهیم کرد تا به ورزش کارگری به خصوص خانم‌ها کمک کنیم.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی دولت چهاردهم در خاتمه صحبت‌های خود گفت: اصلاح قانون مالیات‌ها برای کمک به ورزش کارگری به خصوص ورزش کارگری در بخش بانوان در دستور کار قرار خواهد گرفت تا حامی ورزشکاران کارگر خانم باشیم.