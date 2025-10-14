به گزارش خبرنگار مهر، حمید توفیقی، سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، امروز در نشست خبری به مناسبت روز ملی تجارت الکترونیکی و اقتصاد دیجیتال، با اشاره به وضعیت فعلی این حوزه گفت: متأسفانه سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص کشور هنوز ناچیز است و هدف ما افزایش این سهم در سال آینده است. برنامه ما رسیدن به ۱۵ درصد است که با توجه به برنامه هفتم توسعه، نیازمند تلاش و اقدامات گسترده خواهد بود.
او ادامه داد: برای رسیدن به این هدف، نیازمند تربیت و جذب نیروی انسانی متخصص هستیم. ایجاد فرصتهای شغلی برای این نیروها نه تنها باعث رشد اقتصاد دیجیتال میشود، بلکه جلوی مهاجرت متخصصین این حوزه را نیز خواهد گرفت.
توفیقی با تأکید بر اهمیت توسعه اقتصاد دیجیتال افزود: سرعت رشد اقتصاد و تجارت دیجیتال بسیار بالاست و ما تلاش میکنیم با حمایت از پلتفرمها، این رشد را در کشور تسریع کنیم. همچنین اصلاح قوانین و مقررات و هماهنگی حاکمیت با این سرعت، از دیگر اقدامات ضروری است.
وی تصریح کرد: اقتصاد دیجیتال سرعتی فراتر از بخشهای سنتی دارد و حاکمیت باید خود را با آن همگام کند. ما دغدغهها و فرصتها را همزمان داریم؛ با فرصتهای موجود میتوان دغدغههایی مثل ایجاد اشتغال برای جوانان را برطرف کرد و به اهداف برنامه هفتم رسید.
سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۴ برنامهریزی کردهایم که سهم اقتصاد دیجیتال از تجارت کل کشور به ۱۵ درصد برسد. این در حالی است که در کشورهایی مانند چین این رقم به ۴۰ درصد رسیده و میانگین جهانی حدود ۱۵ درصد است.
توفیقی به برنامههای دولت برای توسعه نیروی انسانی نیز اشاره کرد: دولت دستور داده تا ۵۰۰ هزار نیروی متخصص در حوزه امنیت سایبری و فناوری دیجیتال وارد بازار کار شوند. همچنین پلتفرمها باید به ارزش بازاری قابل توجه دست یابند تا جوانان با انگیزه بیشتری وارد این حوزه شوند.
او گفت: دولت و بخش خصوصی در زمینههای مختلف صنعت دیجیتال همکاری نزدیکی دارند و ما تلاش میکنیم وظایف خود را به بهترین شکل انجام دهیم. امسال از بزرگان صنعت دیجیتال دعوت کردهایم تا در پنلها و سخنرانیها شرکت کنند؛ تجربیات آنها قطعاً در رشد این حوزه اثرگذار خواهد بود.
وی در ادتمه تصریح کرد: بانک مرکزی وظیفه و مسئولیت سیاستهای پولی و مالی کشور، حفظ ارزش پول ملی و سیاستهای ارزی را بر عهده دارد؛ بنابراین هرجا که فعالیتی صورت بگیرد که اثرات آن بر روی پول ملی و ارز در کشور باشد، بی شک بانک مرکزی به این موضوع ورود کرده و سیاستگذاری در این حوزه را انجام میدهد.
توفیقی گفت: ما نیز در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی یک کمیته اقدام مشترک طراحی کردیم اما متاسفانه هنوز قوانین عقبتر از سرعت تحولات در این حوزه است.
او اضافه کرد: همچنین از آنجایی که قانون نظام صنفی درباره طلای آبشده وجود نداشت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به این موضوع ورود کرد و مراجع ذیربط به این حوزه ورود کردند و مقرر شد تا سیاستگذاری و تنظیمگری در این حوزه صورت گیرد تا زمانی که قوانین آن تدوین و مصوب شود.
این مقام مسئول یادآور شد: خوشبختانه در این مرکز و با نظر فعالان و نهادهای حاکمیتی، یک پیشنویس طراحی شد و در فقدان قوانین پلتفرمها را مکلف به رعایت این پیش نویس کردیم تا از خالی فروشی در این حوزه جلوگیری و دغدغه حاکیمیتی کاهش پیدا کند.
وی تاکید کرد: زمانی که قوانین تدوین شوند، ما دوباره به وظیفه ذاتی خود یعنی نظارت بر پلتفرمها، باز میگردیم.
سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: ما در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تلاش میکنیم که از تجارت دیجیتال و رشد آن حمایت کنیم بنابراین همیشه از پلترفم ها حمایت میکنیم اما باید دغدغههای حاکمیتی نیز رعایت شود.
وی تاکید کرد: با این حال با سامانه جامعی که تنظیمگری را انجام میدهد و قرار است بر روی ذخایر طلا و فروش طلا توسط پلتفرمها نظارت داشته و از حفظ موجودی مردم در صندوقها و پلتفرمها اطمینان کسب کند، میتوانیم شاهد معاملات برخط این پلتفرمها بدون ساعت کاری مشخص و محدود باشیم.
نظر شما