ثبت بیش از ۳ هزار حادثه در کرمانشاه طی ۹ ماهه امسال

آتش‌پاد سعید قادری در گفتگو با خبرنگار مهر، از افزایش مأموریت‌های عملیاتی این سازمان در ۹ ماهه نخست سال جاری خبر داد و گفت: در این بازه زمانی، مجموعاً ۳۱۴۰ مورد حادثه در سطح شهر کرمانشاه به ثبت رسیده است.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه ادامه داد: از این تعداد مأموریت، ۱۲۶۳ مورد به حوادث ناشی از آتش‌سوزی اختصاص داشته و ۱۸۷۷ مورد نیز مربوط به عملیات‌های امداد و نجات بوده که با حضور به‌موقع نیروهای عملیاتی مدیریت شده است.

وی با اشاره به نتایج این مأموریت‌ها افزود: در جریان حوادث رخ‌داده، ۱۷۲۱ نفر از شهروندان توسط نیروهای آتش‌نشانی نجات یافتند، اما متأسفانه ۲۷۲ نفر دچار مصدومیت و جراحت شدند و ۵۵ نفر نیز جان خود را از دست دادند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی کرمانشاه در ادامه به اقدامات پیشگیرانه این مجموعه اشاره کرد و گفت: در ۹ ماهه امسال، ۲۶۹ مورد استقرار ایمنی در مراسم‌های ملی، مذهبی، ورزشی و سایر تجمعات عمومی شهر انجام شده تا از بروز حوادث احتمالی جلوگیری شود.

قادری همچنین از اجرای عملیات‌های خدماتی در پی شرایط جوی خبر داد و تصریح کرد: طی این مدت، ۷۳ مورد عملیات رفع آب‌گرفتگی در نقاط مختلف شهر انجام شده که هدف از آن کاهش خسارات و جلوگیری از آسیب به املاک و زیرساخت‌های شهری بوده است.

وی در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی آتش‌نشانان کرمانشاه، بر لزوم مشارکت شهروندان در رعایت اصول و نکات ایمنی تأکید کرد و گفت: همکاری مردم نقش مهمی در کاهش حوادث و ارتقای ایمنی شهری دارد.