  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۲۷

ورود سرمایه‌گذاران خارجی با آزادسازی واردات شمش طلا به مرکز مبادله

ورود سرمایه‌گذاران خارجی با آزادسازی واردات شمش طلا به مرکز مبادله

بانک مرکزی از واردات چهار میلیون دلار شمش طلای استاندارد توسط سرمایه‌گذاران خارجی و عرضه آن در مرکز مبادله خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، طبق اعلام مرکز مبادله ایران، عرضه این شمش‌های طلای استاندارد وارداتی پیرو مصوبه اخیر هیأت وزیران برای آزادسازی واردات شمش طلای استاندارد توسط سرمایه‌گذاران خارجی صورت گرفته است.

بر این اساس، واردات طلا به صورت شمش استاندارد، بدون نیاز به «ثبت سفارش» اما با انجام تشریفات گمرکی از جمله تعیین ارزش آماری بر اساس منابع بین‌المللی و صدور پروانه قطعی گمرکی، امکان‌پذیر خواهد بود.

در همین راستا، طی هفته‌های اخیر دو سرمایه‌گذار خارجی در حوزه‌های صنعت فولاد و همچنین سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار تهران، اقدام به واردات شمش طلای استاندارد به ارزش چهار میلیون دلار و فروش آن در مرکز مبادله ارز و طلای ایران کرده اند.

شایان ذکر است، با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، به زودی حدود ۷۰۰ کیلوگرم شمش طلای استاندارد جدید توسط سرمایه‌گذاران خارجی وارد کشور شده و در بستر مرکز مبادله ارز و طلای ایران به فروش خواهد رسید.

کد خبر 6621997
محمدحسین سیف اللهی مقدم

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها