بهنام روندی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با تلاش و پیگیری سرکار خانم عاطفه قاضی، سرپرستار بیماران هموفیلی، و همکاری مدیریت و پزشکان مرکز جامع بیماران خاص، از این پس انجام آزمایشهای تخصصی بیماران هموفیلی در خود استان انجام میشود و دیگر نیازی به مراجعه به تهران نیست.
وی افزود: نمونهگیری و ارسال آزمایشها در مرکز جامع بیماران خاص دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه صورت میگیرد که این اقدام، ضمن کاهش هزینهها و رفتوآمد بیماران، موجب تسهیل در روند درمان آنان شده است.
روندی با اشاره به اقدامات جدید در حوزه درمان بیماران هموفیلی، بیان کرد: تیم درمانگر بیماران هموفیلی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به عنوان یکی از دانشگاههای پیشگام کشور، اجرای برنامه «پروفیلاکسی» را برای تمامی بیماران هموفیلی استان آغاز کرده است.
مدیر بیماریهای خاص دانشگاه تصریح کرد: اجرای این برنامه موجب کاهش چشمگیر عوارض خونریزیهای خودبخودی و ارتقای کیفیت زندگی بیماران شده و در این زمینه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه موفق به کسب مقام دوم در میان دانشگاههای کشور شده است.
وی در پایان گفت: در سمینار کشوری پرستاران ویژه بیماران هموفیلی، از عاطفه قاضی به پاس تلاشهای شبانهروزی و روحیه انساندوستانه در خدمت به بیماران، تقدیر به عمل آمد.
نظر شما