۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۴۲

پیش بینی ثبت نام ۹۰ هزار دانشجو در واحدهای استان تهران دانشگاه آزاد

پیش بینی ثبت نام ۹۰ هزار دانشجو در واحدهای استان تهران دانشگاه آزاد

تهران- رئیس دانشگاه آزاد استان تهران از پیش بینی ثبت نام ۹۰ هزار دانشجو در واحدهای استان تهران این دانشگاه خبر داد.

علیرضا فیروزفر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خوشبختانه در سال تحصیلی جدید شاهد استقبال چشمگیر داوطلبان از رشته‌های مختلف دانشگاه آزاد اسلامی در استان تهران هستیم. با توجه به ادامه روند ثبت‌نام در مقاطع تحصیلات تکمیلی و شروع ثبت‌نام در مقاطع کاردانی و کارشناسی طی هفته‌های آتی، پیش‌بینی می‌شود حدود ۹۰ هزار نو دانشجو در واحدهای دانشگاهی استان تهران ثبت‌نام کنند.

وی موضوع عدالت آموزشی را یک اصل راهبردی دانست و افزود: در این راستا مدل شبکه‌ای همکاری میان واحدها طراحی شده است، بر اساس این مدل هر واحد دارای مزیت خاص آموزشی یا آزمایشگاهی، امکانات خود را در قالب تفاهم‌نامه‌های درون‌دانشگاهی با سایر واحدها به اشتراک می‌گذارد.

رئیس دانشگاه آزاد استان تهران و واحد تهران مرکز اضافه کرد: سامانه رزرو و استفاده مشترک از تجهیزات آزمایشگاهی و مراکز مهارت بالینی در حال توسعه است و در سطح مدیریتی نیز شورای هماهنگی واحدهای علوم پزشکی استان تهران مأموریت دارد تا توزیع منابع، تجهیزات و نیروی انسانی را بر اساس شاخص‌های جمعیت دانشجویی و نیاز منطقه‌ای تنظیم کند. با این الگو عدالت در دسترسی به امکانات علمی و آموزشی در سراسر استان به‌صورت نظام‌مند محقق خواهد شد.

    محمد ۱۲:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۶
      هزینه هاش خیلی زیاده اینجوری واقعا سخته پرداختش

