تقدیر دانشگاه آزاد اسلامی از مدال آوران المپیاد پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، هفدهمین المپیاد دانشجویان علوم پزشکی در هفت حیطه برگزار شد. این المپیاد که سالهای گذشته با پنج حیطه آغاز شده بود، اکنون شامل استعداد بالینی، آموزش پزشکی، همگرایی اروپایی، مدیریت نظام سلامت، کارآفرینی هوشمند، هوش مصنوعی، هنر و رسانه و اخلاق پزشکی است. دانشجویان گروه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی توانستند در رشتههای پزشکی، داروسازی، مامایی، اخلاق پزشکی، آموزش پزشکی و هنر و رسانه مدال های رنگین کسب کند.
حامد حسنپور، رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی در آیین قدردانی از مدال آوران هفدهمین المپیاد پزشکی دانشگاه آزاد گفت: موفقیت دانشجویان دانشگاه آزاد در هفدهمین المپیاد علوم پزشکی کشور نشان داد که این مسیر با تلاش، همدلی و خودباوری دانشجویان و همراهی استادان به ثمر نشسته است. این درخشش افتخار بزرگی برای خانواده دانشگاه آزاد اسلامی و الگویی الهامبخش برای نسلهای آینده به شمار میرود. در مراسم تقدیر از مدال آوران هفدهمین دوره المپیاد دانشجویی علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی گفت: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی موفق به کسب ۶ مدال طلا، یک مدال نقره، سه مدال برنز و دو دیپلم افتخار شدند. به پاس این موفقیت، مدالآوران طلایی هر یک سه سکه تمام بهار آزادی دریافت کردند.
حسنپور در ادامه تأکید کرد: امسال برای سومین سال متوالی شاهد درخشش دانشجویان دانشگاه آزاد در المپیاد علوم پزشکی بودیم. آنچه این موفقیت را ارزشمندتر میسازد، حضور مدالآورانی است که خودشان نقش دبیر و منتور در حیطههای علمی را نیز ایفا کردهاند. این نشان میدهد که دانشجویان ما علاوه بر توان علمی، خصلت مربیگری و پرورش نسل بعدی را نیز دارا هستند. در این دوره از المپیاد، ۲۹ دانشجوی دانشگاه آزاد به مرحله نهایی راه یافتند و ۱۲ مدال رنگین برای این دانشگاه به ارمغان آوردند. ۶ مدال طلا در رشتههای پزشکی، داروسازی، مامایی، اخلاق پزشکی، آموزش پزشکی و هنر و رسانه به دست آمد.
حسن پور در ادامه به روند اجرای این برنامه اشاره کرد و توضیحات کاملی را از شروع فرایند فراخوان تا انتها و موفقیت دانشجویان بیان کرد؛ وی توضیح داد: بر اساس ابلاغیه وزارت بهداشت المپیاد هفدهم علوم پزشکی به ۱۰ منطقه آمایشی تقسیم شد. ساماندهی مناطق با هدایت اعضای هیئت علمی و در چارچوب دستورالعملهای وزارت بهداشت انجام شد. اجرای امور پشتیبانی بر عهده باشگاه پژوهشگران بود و بخشهای محتوایی و تخصصی توسط واحدهای علوم پزشکی پیش رفت. فعالیتهای المپیاد در پنج محور اصلی دنبال شد که شامل: برگزاری کلاسهای آنلاین، تولید پادکست آموزشی توسط دانشجویان، طراحی آزمونهای شبیهسازیشده، استفاده از منابع آموزشی و اجرای منتورینگ بود.
به گفته حسن پور، امسال برای نخستین بار همه ۲۹ دانشجوی نهایی علاوه بر جوایز ویژه، مشمول دریافت کمکهزینه نقدی نیز شدند.
وی در آخر خاطر نشان کرد: مدال اوران حاضر عضو پیوسته باشگاه پژوهشگران خواهند شد.
