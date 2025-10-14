فهرست بخشی از مقررات منسوخ سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: در راستای تحقق اصل شفافیت در نظام مقررات مالیاتی و سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مبنی بر «عدالت‌محوری، شفافیت و روزآمدسازی در تدوین و تنقیح قوانین و مقررات اداری» و نیز «شفاف‌سازی و آگاهی‌بخشی نسبت به حقوق و تکالیف متقابل مردم و نظام اداری با تأکید بر دسترسی آسان و ضابطه مند آحاد جامعه به اطلاعات صحیح»، همچنین با استناد به مفاد سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه ناظر بر «لزوم به‌روزرسانی قوانین و مقررات» و در اجرای تکلیف مقرر در قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مبنی بر الزام کلیه دستگاه‌های اجرایی جهت تنقیح کامل کلیه مصوبات، آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به خود، بخشی از مقررات منسوخ سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌گردد.

گفتنی است مقررات مذکور، مشتمل بر مواردی است که یا اجرای آنها به اتمام رسیده، یا اجرای آن متوقف گردیده و یا موضوع آن به کلی منتفی شده است؛ همچنین برخی از این مقررات به موجب قوانین و مقررات لاحق، به صورت ضمنی منسوخ یا زائد و تکراری تشخیص داده شده‌اند.