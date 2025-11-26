  1. اقتصاد
  2. اقتصاد ایران
۵ آذر ۱۴۰۴، ۹:۴۰

سامانه جامع قوانین و مقررات مالیاتی تنها یک بانک اطلاعاتی نیست

سامانه جدید قوانین مالیاتی با هدف شفاف‌سازی، حذف مقررات منسوخ و دسترسی آسان مردم به آخرین اسناد قانونی در سازمان امور مالیاتی رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین عبداللهی در برنامه «رهیافت» رادیو اقتصاد با اشاره به رونمایی این سامانه در سازمان امور مالیاتی کشور گفت: طبق قانون، نه تنها سازمان امور مالیاتی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، بلکه تمامی دستگاه‌های اداری موظفند مقررات مربوط به خود را در معرض دید عموم قرار دهند تا امکان دسترسی آسان مردم به قوانین و مقررات فراهم شود.

وی با تأکید: سازمان امور مالیاتی نیز باید در این مسیر گام بردارد، افزود: هدف اصلی سامانه جامع قوانین و مقررات مالیاتی، فراتر از گردآوری مقررات است و یکی از مهم‌ترین اهداف آن، اعتبارزدایی از مقرراتی است که از دایره نظام مالیاتی خارج شده‌اند.

به گفته عبداللهی، در کنار جمع‌آوری قوانین و مقررات، انجام این فرایند تنقیحی اقدامی جدی و اساسی در این سامانه بوده است.

مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه در این سامانه از فناوری‌های جدید حوزه IT استفاده شده، اظهار داشت: به‌زودی این سامانه با سرعت بیشتری ارتقا خواهد یافت و ظرفیت‌های جدیدی به آن افزوده می‌شود.

عبداللهی تاکید کرد: آخرین و به‌روزترین قوانین و مقررات مالیاتی، آرا دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در این سامانه تجمیع شده است تا مردم به جدیدترین نسخه اسناد قانونی دسترسی داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: برای اعتبارزدایی از مقررات منسوخ حوزه مالیاتی فرآیندی سه‌ساله در نظر گرفته شد و افزود: سازمان امور مالیاتی تنها با یک سامانه فناوری اطلاعات مواجه نیست، بلکه یک کار تنقیحی گسترده، مستمر و پیچیده برای دستیابی به اهداف این سامانه انجام شده است.

محمدحسین سیف اللهی مقدم

