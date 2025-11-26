سامانه جامع قوانین و مقررات مالیاتی تنها یک بانک اطلاعاتی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حسین عبداللهی در برنامه «رهیافت» رادیو اقتصاد با اشاره به رونمایی این سامانه در سازمان امور مالیاتی کشور گفت: طبق قانون، نه تنها سازمان امور مالیاتی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، بلکه تمامی دستگاه‌های اداری موظفند مقررات مربوط به خود را در معرض دید عموم قرار دهند تا امکان دسترسی آسان مردم به قوانین و مقررات فراهم شود.

وی با تأکید: سازمان امور مالیاتی نیز باید در این مسیر گام بردارد، افزود: هدف اصلی سامانه جامع قوانین و مقررات مالیاتی، فراتر از گردآوری مقررات است و یکی از مهم‌ترین اهداف آن، اعتبارزدایی از مقرراتی است که از دایره نظام مالیاتی خارج شده‌اند.

به گفته عبداللهی، در کنار جمع‌آوری قوانین و مقررات، انجام این فرایند تنقیحی اقدامی جدی و اساسی در این سامانه بوده است.

مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه در این سامانه از فناوری‌های جدید حوزه IT استفاده شده، اظهار داشت: به‌زودی این سامانه با سرعت بیشتری ارتقا خواهد یافت و ظرفیت‌های جدیدی به آن افزوده می‌شود.

عبداللهی تاکید کرد: آخرین و به‌روزترین قوانین و مقررات مالیاتی، آرا دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در این سامانه تجمیع شده است تا مردم به جدیدترین نسخه اسناد قانونی دسترسی داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: برای اعتبارزدایی از مقررات منسوخ حوزه مالیاتی فرآیندی سه‌ساله در نظر گرفته شد و افزود: سازمان امور مالیاتی تنها با یک سامانه فناوری اطلاعات مواجه نیست، بلکه یک کار تنقیحی گسترده، مستمر و پیچیده برای دستیابی به اهداف این سامانه انجام شده است.