۲ دی ۱۴۰۴، ۹:۴۶

تعطیلی شبکه الجزیره در قدس اشغالی دائمی شد

پارلمان رژیم صهیونیستی با تصویب قانونی، تعطیلی دفتر شبکه خبری الجزیره در قدس اشغالی را رسمی و دائمی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، پارلمان رژیم صهیونیستی مصوبه مربوط به تعطیلی دفتر شبکه الجزیره در شهر اشغالی قدس را از یک دستور مربوط به شرایط اضطراری و موقت، به قانونی دائمی تبدیل کرد.

با تأیید این مصوبه کنیست رژیم صهیونیستی، محدودیت‌ها علیه فعالیت‌های الجزیره در قدس جنبه قانونی و مستمر یافته و دیگر به شرایط زمانی خاص و موقت محدود نخواهد بود.

در اول مهر ۱۴۰۳ مقامات نظامی رژیم صهیونیستی با صدور حکمی فعالیت الجزیره را برای چهل و پنج روز ممنوع اعلام کردند. نیروهای اشغالگر با انفجار در ورودی، به دفتر این شبکه در رام‌الله حمله کردند و اسناد و تجهیزات آن را مصادره و پخش برنامه‌ها را قطع کردند. این حمله ۴ ماه پس از مسدودسازی دفتر الجزیره در قدس اشغالی رخ داد.

