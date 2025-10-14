  1. حوزه و دانشگاه
۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۲۷

ثبت درخواست انتقال نودانشجویان شاهد و ایثارگر گروه علوم پزشکی آغاز شد

ثبت درخواست انتقال نودانشجویان شاهد و ایثارگر گروه علوم پزشکی آغاز شد

ثبت درخواست در سامانه نقل و انتقالات دانشجویان شاهد و ایثارگر از امروز سه شنبه ۲۲ مهرماه سال ۱۴۰۴ آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل امور شاهد و ایثارگر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شرایط درخواست نقل و انتقال پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ در دانشگاه های علوم پزشکی را اعلام کرد.

براساس اعلام اداره کل امور شاهد و ایثارگر وزارت بهداشت: در راستای اجرای ماده ۶۲ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران؛ سامانه نقل و انتقالات دانشجویان شاهد و ایثارگر برای نیمسال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ از تاریخ ۲۲ مهرماه تا سوم آبان ماه سال جاری فعال است.

تمامی درخواست های نودانشجویان باید در سامانه نقل و انتقالات دانشجویان شاهد و ایثارگر ثبت شود و مسیر دیگری برای درخواست ها وجود ندارد.

