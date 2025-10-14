  1. استانها
  2. بوشهر
۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۲۶

مرزبانان باشکوه و غیرت از مرزها حراست می‌کنند

بوشهر- مدیرکل تأمین اجتماعی نیروهای مسلح استان بوشهر گفت: مرزبانان غیرتمند باشکوه، عظمت، غیرت ازمرزها حراست می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی مولایی پور بعد از ظهر سه شنبه در دیداربا فرمانده مرزبانی استان ضمن تبریک هفته فراجا اظهار کرد: مرزبانان غیرتمند ما همواره در دفاع از مرزهای این کشور صاحب شکوه، عظمت و غیرت ماندگار بوده و با رشادت و پایمردی خود سعی کردند تا در تاریخ این کشور ماندگار باشند.

مدیرکل تأمین اجتماعی نیروهای مسلح استان بوشهر از شهدای مرزدار به عنوان الگوهای پایمردی در دفاع از مرزها یاد کرد و گفت: ماحصل این رشادت و پایمردی تأمین امنیت و آسایش در مناطق مرزی بوده است.

وی فرمایشات مقام معظم رهبری را که مرزهای هر کشور به منزله ناموس آن کشور است، خاطرنشان کرد و ادامه داد: در طول تاریخ مرزنشینان و مرزبانان همواره سعی کردند تا با غیرت و همت غیرتمندانه از ناموس این کشور دفاع کرده و حماسه‌های بی‌نظیری را خلق کنند که در دوران دفاع مقدس نماد و نشانه‌هایی از آن را مشاهد کردیم.

وی گفت: خدمت به مرزبانان وخانواده های گرانقدریک افتخاربزرگ است.

