بیداردل : مرزداران در دفاع از مرزهای کشور صاحب شکوه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی بیداردل یکشنبه شب در نشست با فرماندهان، معاونین و مدیران مرزبانی استان بوشهر گفت: مرزداران غیرتمند ما همواره در دفاع از مرزهای این کشور صاحب شکوه، عظمت و غیرت ماندگار بوده و با رشادت و پایمردی خود سعی کردند تا در تاریخ این کشور ماندگار باشند.

دادستان نظامی سازمان قضائی نیروهای مسلح استان بوشهر از شهدای مرزدار به عنوان الگوهای پایمردی در دفاع از مرزها یاد کرد و افزود: ماحصل این رشادت و پایمردی تأمین امنیت و آسایش در مناطق مرزی بوده است.

وی خدمت در مرزبانی را یک توفیق الهی دانست و خاطرنشان کرد: کسانی که در راه دفاع از مرزهای اسلامی و ارزش‌های نظام می‌کوشند، بهترین بندگان خداوند متعال هستند که این توفیق، نصیب هرکسی نمی‌شود.

وی با اشاره به وظایف حساس مرزبانان گفت: همان‌طوری که با دشمن بیرون می‌جنگید، با دشمن درون مبارزه کنید. وسایل صیانت از دشمن بیرون کلاه‌خود، سپر و زره است که از آن به جوشن یاد می‌شود، همه اینها را دین درباره جنگ درون هم مطرح کرده است که اگر کسی بخواهد با هوای نفس خود مبارزه کند به سپر، مغفر و کلاه‌خود محتاج است، همه این عناوین در روایات ما است.

وی گفت: سازمان قضائی نیروهای مسلح همواره در راستای اقتدار نیروهای مسلح تلاش می‌کند.