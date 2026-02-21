بالگرد اورژانس ناجی بانوی ۸۱ساله کامیارانی با علائم سکته مغزی

به گزارش خبرنگار مهر، بابک هدایی‌ پیش از ظهر شنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: صبح امروز در ساعت ۹:۳۸، یک خانم ۸۱ ساله با علائم بی‌حسی سمت چپ بدن و اختلال در تکلم به مرکز جامع سلامت روستایی در محور طاینه کامیاران مراجعه کرد.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کردستان در این رابطه گفت: پس از انجام معاینات اولیه و تشخیص پزشک مرکز سلامت، بلافاصله آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شد.

وی ادامه داد: کارشناسان اورژانس اقدامات درمانی اولیه را برای بیمار انجام دادند، اما با توجه به وخامت حال وی، درخواست اعزام بالگرد اورژانس برای انتقال سریع‌تر به مرکز درمانی مجهزتر ثبت شد و بالگرد اورژانس هوایی در کوتاه‌ترین زمان ممکن در محل حاضر شد و پس از تحویل گرفتن بیمار، وی را برای ادامه روند درمان به بیمارستان کوثر سنندج منتقل کرد.

بر اساس اعلام روابط عمومی این مرکز، این مأموریت شصت‌وپنجمین مأموریت اورژانس هوایی در سال جاری و ششصد و چهل‌وششمین مأموریت از ابتدای تأسیس اورژانس هوایی در استان تاکنون بوده است.