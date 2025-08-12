بالگرد اورژانس هوایی سنندج جان مادر جوان را نجات داد

به گزارش خبرنگار مهر، بابک هدایی عصر سه شنبه به خبرنگاران رسانههای کردستان اظهار کرد: امروز سهشنبه ۲۱ مرداد ۱۴۰۴، بالگرد اورژانس هوایی سنندج در دومین مأموریت خود، بیمار ۳۳ سالهای را که تنها یک ماه از زایمانش گذشته و دچار ترومبوز ورید مغزی (CVT) و تشنج شده بود، از مریوان به بیمارستان کوثر سنندج منتقل کرد.
وی افزود: در مسیر انتقال، اقدامات حیاتی برای تثبیت وضعیت بیمار انجام شد و این مأموریت با همکاری کاپیتان اکبر آقا مرادی، علیاکبر صاحبکار، کارشناس اورژانس هوایی ناصر زندکریمی و ماما همراه سرکارخانم کریمی انجام گرفت.
به گفته رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کردستان، این عملیات سیاُمین پرواز نجات اورژانس هوایی کردستان در سال جاری و ششصد و یازدهمین مأموریت این مرکز از آغاز فعالیت آن بوده است.
