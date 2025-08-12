  1. استانها
  2. کردستان
۲۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۷:۱۸

بالگرد اورژانس هوایی سنندج جان مادر جوان را نجات داد

بالگرد اورژانس هوایی سنندج جان مادر جوان را نجات داد

سنندج – رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی کردستان از انتقال هوایی یک مادر ۳۳ ساله مبتلا به ترومبوز ورید مغزی و تشنج از مریوان به سنندج خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بابک هدایی عصر سه شنبه به خبرنگاران رسانه‌های کردستان اظهار کرد: امروز سه‌شنبه ۲۱ مرداد ۱۴۰۴، بالگرد اورژانس هوایی سنندج در دومین مأموریت خود، بیمار ۳۳ ساله‌ای را که تنها یک ماه از زایمانش گذشته و دچار ترومبوز ورید مغزی (CVT) و تشنج شده بود، از مریوان به بیمارستان کوثر سنندج منتقل کرد.

وی افزود: در مسیر انتقال، اقدامات حیاتی برای تثبیت وضعیت بیمار انجام شد و این مأموریت با همکاری کاپیتان اکبر آقا مرادی، علی‌اکبر صاحبکار، کارشناس اورژانس هوایی ناصر زندکریمی و ماما همراه سرکارخانم کریمی انجام گرفت.

به گفته رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کردستان، این عملیات سی‌اُمین پرواز نجات اورژانس هوایی کردستان در سال جاری و شش‌صد و یازدهمین مأموریت این مرکز از آغاز فعالیت آن بوده است.

کد خبر 6558775

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها