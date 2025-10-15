به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا دشتی‌زاده عصر چهارشنبه در نشستی با سرپرستان خدمات و پشتیبانی گفت: «یکی از اولویت‌های اصلی ما در جزیره خارگ، ارتقای کیفیت خدمات شهری و ایجاد محیطی پاک و سالم برای شهروندان است. تمام تلاش ما بر این است که فرآیندهای مرتبط با تنظیفات شهری با برنامه‌ریزی دقیق و نظارت مستمر به بهترین شکل اجرا شود.

دشتی‌زاده با اشاره به نقش مؤثر مرکز پردازش و پسماند در حفظ پاکیزگی جزیره افزود: ما به دنبال بهبود مستمر مدیریت پسماند هستیم تا علاوه بر کاهش آلودگی، استفاده بهینه از منابع و بازیافت را نیز در دستور کار داشته باشیم. همه واحدها موظف هستند با همکاری یکدیگر، استانداردهای محیط‌زیستی و بهداشتی را رعایت کنند.

وی درباره خدمات عمومی اظهار داشت: تلاش ما این است که هر شهروند در کوتاه‌ترین زمان ممکن، بهترین خدمات را دریافت کند.

دشتی‌زاده با تأکید بر اهمیت حوزه خدمات پروازی و شناوری گفت: «جزیره خارگ به دلیل موقعیت ویژه خود نیازمند خدمات پروازی و شناوری کارآمد و امن است. تمامی برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات ما در این حوزه با هدف ارتقای ایمنی و تسهیل حمل و نقل اهالی شریف خارگ انجام می‌شود.

وی افزود: هماهنگی بین واحدهای مختلف، بررسی مشکلات، ارائه راهکارهای عملیاتی و توجه ویژه به نیازهای مردم، کلید موفقیت ماست. ما برای تحقق اهداف خود و ارتقای کیفیت زندگی در جزیره خارگ، به همکاری تمامی اعضای تیم نیاز داریم و از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد.