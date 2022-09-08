مشکلات درمان جزیره خارگ در حال حل شدن است

محمدرضا دشتی زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از تلاش برای رفع مشکلات درمان در جزیره خارگ خبر داد و اظهار داشت: خواسته‌های اهالی صبور این جزیره در حوزه درمان در حال تحقق است.

وی افزود: یکی از خواسته‌های به حق اهالی شریف جزیره در حوزه درمان استقرار دستگاه سی تی اسکن در خارگ بود که امروز شاهد استقرار این دستگاه در بیمارستان صنعت نفت خارگ هستیم، این استقرار با همگرایی و تلاش تمامی خالصانه خبرنگاران، فعالین حوزه درمانی و مسئولان جزیره، استان و کشور حاصل شد که این اقدام جهادی شایسته تقدیر است.

بخشدار ویژه خارگ تصریح کرد: اعتبار خرید این دستگاه ۱۰۰ میلیارد است که توسط بهداشت و درمان صنعت نفت کشور تأمین اعتبار و خریداری شد، در فاز دوم اجرای این پروژه که عملیات عمرانی و محل استقرار این دستگاه خواهد بود وبه زودی و با هم افزایی مدیرعامل جهادی بهداشت و درمان صنعت نفت آغاز خواهد شد.

دشتی زاده خاطر نشان کرد: مردمان صبور این دیار شایسته دریافت بهترین خدمات هستند، دولت مردمی سیزدهم با سرلوحه قراردادن خدمت به مردم، در حال حل مشکلات این جزیره مهم و راهبردی هستیم و در این راه دست تمامی خدمات دهندگان صدیق این نظام را به گرمی می‌فشاریم.