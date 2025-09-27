جشنواره بوسان برندگانش را شناخت؛ مستند ایرانی جایزه برد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، هیئت داوران اولین دوره جشنواره فیلم بوسان که ریاست آن را نا هونگ-جین، ستاره سینمای هنری کره، بر عهده داشت، فیلم «گرگ و میش در لوئومو» ساخته ژانگ لو را به عنوان بهترین فیلم انتخاب کرد و فیلم پرفروش کره‌ای «در مسیر رفتن» نیز جوایز متعددی را از آن خود کرد.

جشنواره بین‌المللی فیلم بوسان، سی‌امین دوره خود را شب پیش (جمعه شب) با مراسم اختتامیه در مرکز سینمایی بوسان به پایان رساند و برندگان بخش اصلی مسابقه افتتاحیه خود، جایزه بوسان، را در کنار جوایز معتبر جشنواره، جریان‌های نو، جشنواره فیلم بوسان مکنات و جوایز سونجه، معرفی کرد.

جایزه بوسان که به تازگی راه‌اندازی شده و اولین بخش مسابقه رسمی جشنواره است، فیلم «گرگ و میش در لوئومو» ساخته ژانگ لو، کارگردان پیشکسوت چینی-کره‌ای را به عنوان بهترین فیلم برگزید. این درام که در یک شهر مرزی دورافتاده اتفاق می‌افتد، زندگی مردم محلی را در سایه رویدادهای تاریخی تصویر می‌کند و غنای خاص ژانگ را با نقد اجتماعی صریح وی روی پرده می‌برد.

شو کی از تایوان جایزه بهترین کارگردانی را برای فیلم «دختر» دریافت کرد که فیلمی درباره نوجوانی است که رویای فرار از زندگی خانگی آزاردهنده در تایپه دهه ۱۹۸۰ را در سر دارد.

فیلم «عجیب و غریب» ساخته هان چانگ-لوک، کارگردان کره‌ای، مجموعه‌ای از شخصیت‌های کمیک تاریک درباره افراد ناجور در حاشیه جامعه سئول، جایزه ویژه هیئت داوران را دریافت کرد.

جوایز بازیگری نیزاهدا شد به: لی جیوون، ستاره نوظهور کره‌ای به عنوان بهترین بازیگر مرد برای بازی درخشانش در فیلم «در مسیر رفتن» و همچنین کیتامورا تاکومی، آیانو گو و هایاشی یوتا بازیگران ژاپنی، به طور مشترک برای بازی مشترکشان در فیلم «هویت باکا».

جایزه جریان‌های نو - که مدت‌ها به عنوان رقابت ویژه جشنواره فیلم بوستون برای فیلمسازان نوظهور آسیایی در نظر گرفته می‌شد - به فیلم «در مسیر رفتن» ساخته یو جائین، کارگردان کره‌ای، اهدا شد و جایگاه این فیلم را تثبیت کرد.

در بخش مستند، جایزه مکنات جشنواره فیلم بوستون، که به فیلم‌های برجسته غیرداستانی آسیایی اهدا می‌شود، به «غبار باران» ساخته جو رومی و کیم ته‌یل از کره و «بال‌های آوازخوان» ساخته هیمن خالدی، فیلمساز کرد-ایرانی، اهدا شد. همچنین از کو هیوجو، فیلمساز کره‌ای، برای فیلم «مسابقه رله» تقدیر ویژه شد.

جوایز سونجه که به بهترین فیلم‌های کوتاه آسیایی اهدا می‌شود، از فیلم‌های «در روزهای بارانی بلندتر به نظر می‌رسد» ساخته کیم سانگ-یون (کره) و «تأخیر» ساخته وانگ هان-شوان (چین) تقدیر کرد و از فیلم «رابط» ساخته کاوازوئه آیا (ژاپن) نیز تقدیر ویژه به عمل آمد.

هیئت داوران بخش مسابقه اصلی امسال به ریاست نا هونگ-جین کارگردان مشهور کره‌ای و با حضور تونی لئونگ کا-فای اسطوره سینمای هنگ کنگ، ناندیتا داس فیلمساز و بازیگر هندی، مرضیه مشکینی کارگردان ایرانی، کوگونادا فیلمساز کره‌ای-آمریکایی، یولیا اوینا بهارا تهیه‌کننده اندونزیایی و هان هیو-جو بازیگر کره‌ای، برندگان را انتخاب کردند.

یک روز پیش از مراسم اختتامیه هم جوایز ویژن اهدا شد و فیلم «روی زانوی تو»، اولین تجربه کارگردانی رضا رهادیان از اندونزی، ۴ جایزه از جوایز جشنواره بین‌المللی فیلم بوسان، از جمله جایزه تماشاگران را از آن خود کرد. این فیلم که درباره زندگی زنی در مناطق روستایی اندونزی است، جایزه فیپرشی، جایزه چهره آینده و جایزه سینمای آسیای مرکزی را هم که توسط جشنواره بین‌المللی فیلم بیشکک اهدا می‌شود، از آن خود کرد.

جایزه نتپک به فیلم «مالیکا»، درامی به کارگردانی ناتالیا اووارووا و تهیه‌کنندگی مشترک قزاقستان، مولداوی و ایرلند، اهدا شد.

«کوراک» درامی از قرقیزستان به کارگردانی ارکه جوماکماتووا و امیل آتاگلدیف، ۲ جایزه شامل جایزه ویژن جیسئوک و جایزه یادبود جولای بنگلادش را دریافت کرد.

فیلم «شکل مومو» ساخته تریبنی رای، کارگردان هندی، نیز چندین جایزه از جمله جایزه سونگ‌وون ویژن و جایزه کمیسیون فیلم تایپه را از آن خود کرد. جایزه «هایلایف» هم به فیلم ببر ساخته آنشول چوهان و فیلم «یک شب زمستان» ساخته سانجو سورندران اهدا شد. فیلم «خرگوش سیاه، خرگوش سفید» ساخته شهرام مکری برنده جایزه جشنواره بین‌المللی فیلم هند - ویژن آسیا شد.

جایزه تماشاگران «فلش فوروارد» به «هانا کره»، محصول مشترک دانمارک و کره به کارگردانی فردریک سولبرگ، و جایزه تماشاگران مستند به «جایی که مدتی می‌مانیم» ساخته وانگ میچول اهدا شد.

جایزه بازیگر مرد سال به لی سونگ-یون برای «گورال‌ها» و مون وو-جین برای «در آکاردئون» اهدا شد.

سی‌امین جشنواره بین‌المللی فیلم بوسان از ۱۷ تا ۲۶ سپتامبر برگزار شد و بیش از ۲۰۰ فیلم از سراسر جهان را به نمایش گذاشت و رهبران صنعت بین‌المللی و مخاطبان را به بزرگترین مرکز جشنواره فیلم شرق آسیا کشاند.