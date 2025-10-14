حسن گلی، اولین معاون منطقه اوراسیای انجمن قلم شناخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید صفاتاج مدیر عامل انجمن قلم ایران، طی حکمی حسن گلی را به عنوان اولین معاون منطقه اوراسیای این انجمن معرفی کرد.

حسن گلی دانش آموخته دکتری روابط بین الملل با سوابقی همچون دیپلمات سابق کشورمان در جمهوری آذربایجان،سردبیری فصلنامه تخصصی آران ،دبیری چندین همایش ملی و بین المللی مرتبط با منطقه قفقاز و اهتمام در انتشار مجموعه مقالات مرتبط، عضویت در شورای سیاستگذاری و کمیته علمی موسسه تحقیقاتی و اندیشکده قفقاز، آناطولی و آسیای میانه دانشگاه تبریز و نگارش مقالات متعدد از جمله پژوهشگران و کارشناسان شناخته شده حوزه اوراسیا می باشد. او پیش از این معاون فرهنگی و رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی بود.

در متن این حکم بر ایجاد روابط موثر با نویسندگان و فعالان فرهنگی، هنری و رسانه ای کشورهای منطقه اوراسیا از جمله کشورهای آسیای مرکزی، قفقاز، ترکیه و روسیه در راستای اهداف مصرح در اساس نامه انجمن و برگزاری برنامه های مشترک با هدف تقویت روابط فرهنگی و ادبی متقابل تاکید شده است.