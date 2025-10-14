به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه جراره در پی دریافت گزارشها و درخواستهای متعدد از سوی دانشجویان و فارغالتحصیلان دانشگاه پیام نور واحد بینالملل، در مکاتبهای رسمی با وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، بر ضرورت تعیین تکلیف فوری وضعیت این دانشجویان تأکید کرد.
جراره در این نامه با اشاره به اینکه حدود چهار هزار نفر از دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری ورودی سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به صورت قانونی و بر اساس فراخوان رسمی دانشگاه پیام نور جذب شدهاند، اظهار کرد: این دانشجویان تمامی مراحل ثبتنام، انتخاب واحد، حضور در کلاسها، شرکت در آزمونها، ارائه پایاننامه و دریافت تأییدیه صلاحیت عمومی از سازمان سنجش را طی کردهاند و حتی شهریههای ثابت و متغیر خود را بهصورت کامل پرداخت کردهاند، اما بهدلیل برخی تخلفات اداری و مدیریتی در گذشته، صدور مدارک تحصیلی آنان متوقف شده است.
وی افزود: بر اساس مستندات موجود، تخلفات صورتگرفته مربوط به دوره مدیریت پیشین دانشگاه پیام نور بوده و دانشجویان نقشی در آن نداشتهاند؛ بنابراین لازم است وزارت علوم در چارچوب قانون و با رویکرد عدالتمحور، نسبت به رفع مشکل این دانشجویان و تعیین وضعیت تحصیلی و مدارک آنان تصمیمگیری کند.
دبیر کمیسیون آموزش مجلس همچنین تصریح کرد: تداوم این وضعیت سبب آسیب به اعتماد عمومی و ایجاد نارضایتی در میان دانشجویان و خانوادههای آنان شده و برخلاف سیاستهای وزارت علوم در جهت توسعه عدالت آموزشی است انتظار میرود وزارت علوم ضمن بررسی دقیق موضوع، راهکاری اجرایی برای احقاق حقوق این دانشجویان ارائه دهد.
فاطمه جراره در پایان بر لزوم پاسخگویی دانشگاه پیام نور و دستگاههای ذیربط تأکید کرده و خواستار ارائه گزارش مکتوب از سوی وزیر علوم به کمیسیون آموزش مجلس درباره روند پیگیری و تصمیمات اتخاذشده در این زمینه شد.
