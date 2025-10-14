به گزارش خبرنگار مهر، حسین سیمایی صراف در آئین استقبال از ۱۲۰۰ دانشجوی نو ورود مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف که امروز سهشنبه ۲۲ مهرماه در سالن استاد جباری این دانشگاه برگزار شد، در مورد کارکرد دانشگاه در دنیا گفت: اولین و مهمترین کارکرد دانشگاه آموزش است و بهترین مقطع برای یادگیری و آموزش، مقطع کارشناسی است.
وی ادامه داد: ما در بین اساتید متعهد و برجسته افرادی را دیدیم که به هیچ عنوان تدریس در مقطع کارشناسی را ترک نکردند و حتی زمانی که درس مقطع دکتری به آنها پیشنهاد میشود، عنوان میکنند که باید تدریس کارشناسی را داشته باشم. آنها متعهد هستند که دانشجویان کارشناسی قوی تربیت کنند. من هم از شما میخواهم که بیشترین توجه را به مقطع کارشناسی داشته باشید.
وزیر علوم با اشاره به دومین کارکرد دانشگاه که تولید علم و پژوهش است، گفت: ما تا سال ۱۳۵۷ تقریباً در کارکرد اول متوقف بودیم. گرچه بزرگان برجستهای در پژوهش و علم داشتیم، ولی مسئولیت دانشگاه این نبود که به پژوهش بپردازد. از سال ۵۷ و بعد از انقلاب اسلامی پژوهش به مسئولیتهای دانشگاه اضافه شد. از آن زمان مقاله، نشریه، تألیف، تحقیق، ایجاد پژوهشکده و پژوهشگاه رونق پیدا کرد.
وی سومین مسئولیت دانشگاه را فناوری دانست و توضیح داد: این مسئولیت در چند دهه اخیر به مسئولیتهای دانشگاه اضافه شده است. دانشجویان باید در دانشگاه به قدری توانمند شوند که بتوانند ایدهها را به حل مسئله تبدیل کنند و نظریهها و تئوریها را به محصول برسانند و تجاریسازی کنند. همچنین در حوزه اجتماعی نیز به حل مسائل بپردازند.
سیماییصراف مسئولیت دیگر دانشگاه را مسئولیت اجتماعی عنوان و کرد و گفت: بالاترین نسل دانشگاهها، دانشگاهی است که مسئولیت اجتماعی خود را نیز به درستی ایفا کند و بهترین استاد نیز استادی است که نقش اجتماعی داشته باشد.
وی خاطر نشان کرد: نقش اجتماعی یعنی فردی که متعهد به وطن، به سرنوشت همنوع است و به توسعه و ترقی کشور و حل مسئلههای کشور و حل چالشهای کشور تعهد دارد.
به گفته وزیر علوم؛ دانشجویی که تنها به آموزش، پژوهش و فناوری اکتفا کند، به یک متخصص خوب تبدیل میشود ولی قطعاً یک انسان فرهنگی، فرهیخته و فرزانه نمیشود. یک فرد زمانی به انسان فرزانه، فرهیخته و فرهنگی تبدیل میشود که به ساحتهای دیگر زندگی نیز توجه کند.
وی تاکید کرد: ما به دنیا نیامدیم که مهندس مکانیک، برق و کامپیوتر شویم و از این دنیا برویم. ما آمدهایم که زندگی کرده و زندگی را برای دیگران تسهیل کنیم. لازمه آن این است که به تاریخ و فرهنگ کشور و اخلاق بپردازیم؛ از سیاست سردر بیاوریم و مهارتهای زندگی، مهارت گفتگو، سواد روایت، سواد سلامت و سواد مالی را کسب کنیم. همه این مهارتها با یکدیگر یک شخصیت را میسازد.
سیمایی صراف با اشاره به ویژگیهای اساتید اثرگذار گفت: در بین استادان برجسته و اساتید به معنای واقعی شریف، افراد مؤثریبودند و حل مسئله کردند که چند ساحتی، چند وجهی و چند بعدی بودند.
وی با بیان اینکه در حوزه مسئولیت اجتماعی علاوه بر اینکه دانشگاه مسئولیت دارد، تک تک ما نیز مسئول هستیم؛ به دانشجویان توصیه کرد: شما با هزینههای این آب و خاک و هزینههای این مردم که به سختی و دشواری زندگی را میگذرانند، از آموزش رایگان استفاده میکنید. از شما میخواهم برای ایران، بمانید و هر کجا هستید برای ایران بمانید. ما بدهکار این فرهنگ، تاریخ، تمدن و مردم شریف و نجیب هستیم که به هزینه آنها رشد میکنیم و بزرگ میشویم.
وزیر علوم با تاکید بر پذیرش تفاوتها در دانشگاهها، خطاب به دانشجویان نوورود گفت: شما در یک زندگی اجتماعی کاملاً متنوع وارد شدید. در محیط دانشگاه سلیقهها، اخلاقها و عقیدهها مختلف است، مذهب گوناگون و زبانهای مختلف وجود دارد. یک دانشجوی فرزانه کسی است که بردباری و تحملش را افزایش دهد.
وی با تاکید بر افزایش بردباری در زندگی دانشگاهی ادامه داد: خداوند هم نسبت به ما بردباری میکند و حلیم است. در این محیط، در کلاس درس، در صحن دانشگاه، خوابگاه، رستوران، ورزشگاه، آزمایشگاه و … توجه کنید به اینکه غیر از شما حتماً دیگری هم یک سهمی در زندگی، سهمی در دانشگاه دارد. احتمال دهید که شما هم اشتباه میکنید و برای دیگری نیز حق قائل باشید تا زندگی دانشگاهی سالمتر و راحتتری داشته باشید.
