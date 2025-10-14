«قرآن» رمز عبودیت و بندگی خدا؛ فرهنگ قرآنی ترویج یابد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی در حاشیه برگزاری افتتاحیه سی و چهارمین دوره سراسری درس‌هایی از قرآن در سالن شهید مطهری سمنان با بیان اینکه قرآن رمز عبودیت و بندگی خدا است، ابراز داشت: برای رهایی از شیطان راهی جز پناه بردن به قرآن نیست.

وی با بیان اینکه دستیابی به معارف قرآنی نیازمند طهارت جسمی و قلبی است، افزود: به این معنا که بهترین و پاکیزه‌ترین افراد ائمه اطهار هستند که بیشترین بهره برداری از قرآن را داشتند.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان با بیان اینکه در عصر حاضر نیز باید در فعالیت‌های دینی و قرآنی شرط اخلاص را رعایت کنیم، ابراز داشت: در این راه باید از ائمه اطهار الگو برداری و مسیر آنها را پیش گرفت.

مطیعی با بیان اینکه فرهنگ معارف قرآنی باید برای نسل جدید تبیین و بازگو شود، تصریح کرد: یکی از همین راه‌های تحقق این مهم برگزاری چنین رویدادهایی است.

وی با بیان اینکه باید فرهنگ قرآنی و دینی در جامعه ترویج داده شود، افزود: بهترین شیوه تحقق این مهم از طریق آموزش در مدارس است.