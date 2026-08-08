به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ واحد مظفری شامگاه شنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: بامداد هفدهم مردادماه در پی وقوع یک درگیری لفظی که به مجروح شدن یک نوجوان ۱۵ ساله انجامید، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی شهرستان قروه قرار گرفت.

وی افزود: این نوجوان پس از انتقال به مرکز درمانی، به دلیل شدت جراحات وارده و با وجود تلاش کادر پزشکی جان خود را از دست داد.

فرمانده انتظامی شهرستان قروه بیان کرد: پس از اطلاع از وقوع این حادثه، کارآگاهان پلیس آگاهی تحقیقات تخصصی و اقدامات پلیسی برای شناسایی عامل درگیری را آغاز کردند.

مظفری ادامه داد: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و تخصصی موفق شدند هویت متهم را شناسایی و وی را در یکی از محلات شهرستان قروه در کمتر از ۶ ساعت دستگیر کنند.

وی عنوان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای انجام تحقیقات تکمیلی و سیر مراحل قانونی در اختیار مراجع قضایی قرار گرفته است.

فرمانده انتظامی شهرستان قروه با تأکید بر اهمیت نقش خانواده‌ها در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، گفت: آموزش مهارت‌های کنترل خشم، گفت‌وگو و حل اختلاف بدون استفاده از خشونت می‌تواند در کاهش رفتارهای پرخطر نوجوانان مؤثر باشد.

مظفری همچنین از والدین خواست نسبت به رفتار و ارتباطات فرزندان خود نظارت بیشتری داشته باشند و مانع از همراه داشتن وسایل خطرناک توسط نوجوانان شوند.

وی خاطرنشان کرد: آگاهی‌بخشی به نوجوانان درباره پیامدهای رفتارهای هیجانی و خشونت‌آمیز می‌تواند از وقوع حوادث جبران‌ناپذیر جلوگیری کند.

فرمانده انتظامی شهرستان قروه تأکید کرد: یک لحظه خشم و تصمیم‌گیری هیجانی می‌تواند پیامدهایی جبران‌ناپذیر برای فرد و خانواده به همراه داشته باشد و آموزش و نظارت خانواده‌ها در این زمینه اهمیت زیادی دارد.