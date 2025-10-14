فولاد در آستانه قهرمانی فوتبال ساحلی؛ شهرداری مغلوب گلساپوش یزد شد

به گزارش خبرنگار مهر، سه شنبه شب در ادامه دیدارهای این هفته تیم صدرنشین فولاد هرمزگان در زمین ساحلی غدیر بندرعباس میزبان چادرملو اردکان بود و با نتیجه ۴ بر یک حریف خود را از پیش رو برداشت تا با حفظ روند پیروزیهای خود جایگاهش را در صدر جدول تثبیت کند.
گلهای فولاد را در این دیدار امیر سالمی، ابوالفضل شریفپور و موحد محمدپور دوبار به ثمر رساندند تا شاگردان منصور مدارایی با ۲۸ امتیاز همچنان مدعی اصلی قهرمانی باقی بمانند.
در دیگر دیدار این هفته تیم شهرداری بندرعباس در یزد مقابل مقاومت گلساپوش با نتیجه ۴ بر ۲ مغلوب شد. گلهای شهرداری را در این دیدار آیدین تشنهکام و عیسی عبید به ثمر رساندند.
شاگردان مدارایی در هفته آینده چهارشنبه ۳۰ مهرماه میزبان هدف سمنان خواهند بود و شهرداری بندرعباس نیز در اردکان به مصاف چادرملو میرود.
منصور مدارایی سرمربی فولاد هرمزگان پس از این پیروزی گفت: تبریک میگویم این برد را به همه هوادارانی که از ابتدا حامی ما بودند.
وی با اشاره به اینکه بازی را بد شروع کردیم و حریف با خواباندن ریتم بازی مانع از جریان طبیعی مسابقه میشد، افزود: اما رفته رفته کنترل بازی را در دست گرفتیم و با حفظ تمرکز تا لحظات پایانی توانستیم به پیروزی برسیم.
وی در پایان اضافه کرد: امیدوارم در دو بازی آینده هم بتوانیم با حمایت هواداران برای نخستینبار قهرمانی لیگ را به استان هرمزگان بیاوریم.
